В Днепре на улице Спартака в квартире загорелся электросчетчик

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожар произошел в двухэтажном жилом доме.
На месте пожарные установили, что горит электросчетчик в квартире на первом этаже.
Погибших и травмированных в результате пожара нет.
Возгорание удалось ликвидировать через час. На выезде работали 11 спасателей.
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