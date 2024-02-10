В Днепре на улице Спартака в квартире загорелся электросчетчик

Сегодня в 4 часа утра к спасателям поступило сообщение о пожаре в Днепре на улице Спартака.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожар произошел в двухэтажном жилом доме.

На месте пожарные установили, что горит электросчетчик в квартире на первом этаже.

Погибших и травмированных в результате пожара нет.

Возгорание удалось ликвидировать через час. На выезде работали 11 спасателей.

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