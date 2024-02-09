В театре Днепра появилась огромная помада размером с человека (ФОТО)

Днепровский театр драмы и комедии готовит постановку нового спектакля «Мадам Рубинштейн». В честь этого в фойе театра установили огромную помаду размером с человека. Ожидается, что зрители смогут сделать фото на память.
Премьера запланирована на март.
Помаду для фотозоны выбрали не случайно, ведь жизни главной героини спектакля Елены Рубинштейн и созданного ею известнейшего косметического бренда были посвящены женской красоте.
Фотозона и красная дорожка, до первой премьеры весны спектакля «Мадам Рубинштейн – история легендарного успеха!» уже ждут своих поклонников в фойе нашего театра! В нашем швейном цехе уже проходит настоящая магия! Мастерицы с любовью и талантом шьют костюмы для нашей ожидаемой премьеры весны, — говорится в сообщении на официальной Facebook-странице театра.
Поэтому увидеть своими глазами помаду можно уже через 23 дня.
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