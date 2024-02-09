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У театрі Дніпра з’явилася величезна помада розміром з людину (ФОТО)

Сьогодні 21:20
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У театрі Дніпра з'явилася величезна помада.

Новости Днепра про У театрі Дніпра з'явилася величезна помада розміром з людину (ФОТО)

Дніпровський театр драми та комедії готує постановку нової вистави “Мадам Рубінштейн”. На честь цього, у фоє театру встановили величезну помаду розміром з людину. Очікується, що глядачі зможуть зробити тут фото на пам’ять.

Прем’єру заплановано на березень.

Помаду для фотозони вибрали не випадково, адже життя головної героїні вистави Олени Рубінштейн та створеної нею найвідомішого косметичного бренду були присвячені жіночій красі.

Фотозона та червона доріжка, до першої премєри весни вистави «Мадам Рубінштейн – історія легендарного успіху!» вже чекають на своїх шанувальників у фоє нашого театру! У нашому швейному цеху вже відбувається справжня магія! Майстрині з любов’ю та талантом шиють костюми для нашої найочікуванішої прем’єри весни, – йдеться у повідомленні на офіційній Facebook-сторінці театру.

Тож побачити на власні очі помаду можна вже за 23 дні.

Новости Днепра про У театрі Дніпра з'явилася величезна помада розміром з людину (ФОТО)

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