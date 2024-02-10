Смертельна ДТП у Дніпровському районі: водій легковика “ВАЗ” не впорався з керуванням

Сьогодні на вулиці Центральна села Бабайківка Царичанської селищної територіальної громади Дніпровського району сталася смертельна ДТП.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місці рятувальники встановили, що водій легковика “ВАЗ 21124” не впорався з керуванням та врізався у дерево.

Після аварії двоє чоловіків залишилися заблокованими у автівці.

Співробітники Служби порятунку за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували травмованого водія та передали медичним працівникам. Його госпіталізовано до лікарні, – сказано у повідомленні рятувальників.

На жаль, пасажир після зіткнення не вижив.

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