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  • Смертельна ДТП у Дніпровському районі: водій легковика “ВАЗ” не впорався з керуванням

Смертельна ДТП у Дніпровському районі: водій легковика “ВАЗ” не впорався з керуванням

Сьогодні 10:14
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Сьогодні на вулиці Центральна села Бабайківка Царичанської селищної територіальної громади Дніпровського району сталася смертельна ДТП.

Новости Днепра про Смертельна ДТП у Дніпровському районі: водій легковика

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місці рятувальники встановили, що водій легковика “ВАЗ 21124” не впорався з керуванням та врізався у дерево.

Після аварії двоє чоловіків залишилися заблокованими у автівці.

Співробітники Служби порятунку за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували травмованого водія та передали медичним працівникам. Його госпіталізовано до лікарні, – сказано у повідомленні рятувальників.

На жаль, пасажир після зіткнення не вижив. 

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