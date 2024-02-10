Смертельна ДТП у Дніпровському районі: водій легковика “ВАЗ” не впорався з керуванням

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місці рятувальники встановили, що водій легковика “ВАЗ 21124” не впорався з керуванням та врізався у дерево.
Після аварії двоє чоловіків залишилися заблокованими у автівці.
Співробітники Служби порятунку за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували травмованого водія та передали медичним працівникам. Його госпіталізовано до лікарні, – сказано у повідомленні рятувальників.
На жаль, пасажир після зіткнення не вижив.
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