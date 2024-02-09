У музеї Дніпра поселиться “обезбашена” красуня: про що мова (ФОТО)

Українські військові знайшли на територіях бойових дій, куди не пускають цивільних, важливий археологічний експонат. Як повідомили на офіційній Facebook-сторінці Дніпропетровського історичного музею ім. Дмитра Яворницького, “обезбашена красуня” скоро поселиться в Дніпрі.
Скоро буде в музеї. Якщо хто має можливість і бажання фінансово підтримати оренду маніпулятора для перевезення цієї “обезбашеної” красуні в Дніпро, то кидайте сюди: 4149499138112550 , – йдеться у повідомленні.
Голову вона загубила давно, але плече осколком відбите, треба терміново вивозити! – йдеться у коментарях до допису.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що кам’яних баб біля історичного музею сховали у броньовані будиночки.
У Дніпрі зберігається чи не найбільша в Україні колекція половецьких кам’яних баб. Це людиноподібні статуї, які давні люди вважали ідолами-оберегами. Ці монументальні скульптури, які встановлювали на курганах, з’явилися на території сучасної України понад 6 тисяч років тому.
Баби, які є в колекції музею, датуються 12–13 століттями. Найвідомішим екземпляром є Керносівський ідол – антропоморфна стела, яка датується другою половиною 3 тисячоліття до нашої ери та зображує верховне божество арійського пантеону, а саме – Творця Всесвіту.
Читайте також:
Автор:
У театрі Дніпра з'явилася величезна помада.
У Дніпрі внаслідок ДТП загинув військовий, якого 31 січня звільнили…
У Дніпрі судитимуть ексначальника КЕВ, який розтратив 1,5 млн гривень.
У Дніпропетровській області чергова смерть на воді.