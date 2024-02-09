У музеї Дніпра поселиться “обезбашена” красуня: про що мова (ФОТО)

З фронту до музею Дніпра приїде "обезбашена" красуня.

Українські військові знайшли на територіях бойових дій, куди не пускають цивільних, важливий археологічний експонат. Як повідомили на офіційній Facebook-сторінці Дніпропетровського історичного музею ім. Дмитра Яворницького, “обезбашена красуня” скоро поселиться в Дніпрі.

Скоро буде в музеї. Якщо хто має можливість і бажання фінансово підтримати оренду маніпулятора для перевезення цієї “обезбашеної” красуні в Дніпро, то кидайте сюди: 4149499138112550 , – йдеться у повідомленні.

Музейники зазначили, що скульптуру знайшли українські захисники. Кам’яну “красуню” відкопали із землі та забрали з місця, куди цивільні дістатися не можуть.

Голову баба втратила давно, а ось плече відкололося нещодавно, тому красуню треба терміново евакуйовувати до Дніпра.

Голову вона загубила давно, але плече осколком відбите, треба терміново вивозити! – йдеться у коментарях до допису.

Судячи з фото, визволення кам’яної баби далося військовим не легко, але скульптура була закопана щонайменше пів метра вглиб землі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що кам’яних баб біля історичного музею сховали у броньовані будиночки.

Половецькі баби в історичному музеї в Дніпрі – що відомо?

У Дніпрі зберігається чи не найбільша в Україні колекція половецьких кам’яних баб. Це людиноподібні статуї, які давні люди вважали ідолами-оберегами. Ці монументальні скульптури, які встановлювали на курганах, з’явилися на території сучасної України понад 6 тисяч років тому.

Баби, які є в колекції музею, датуються 12–13 століттями. Найвідомішим екземпляром є Керносівський ідол – антропоморфна стела, яка датується другою половиною 3 тисячоліття до нашої ери та зображує верховне божество арійського пантеону, а саме – Творця Всесвіту.

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