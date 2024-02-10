Нічна атака по Харкову: семеро загиблих, серед яких троє дітей: одне немовля, дитина 4-х та 7-ми років

Вночі російські загарбники обстрілювали Харків, семеро людей загинули, серед них троє дітей.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Важка ніч для Харкова – семеро загиблих, серед яких троє дітей: одне немовля, дитина 4-х та 7-ми років. Маємо інформацію про трьох поранених. 15 приватних будинків згоріли повністю. Загалом вигоріла майже половина вулиці, – повідомив мер міста.

Працівники ДСНС врятували понад 50 людей. Вражена цивільна інфраструктура, розгорілися пожежі у житловому кварталі.

Тіла дітей та двох дорослих виявили у приватному будинку. Вщент згоріло близько 10 домоволодінь.

Загальна площа пожежі складала 3700 квадратних метрів.

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