Нічна атака по Харкову: семеро загиблих, серед яких троє дітей: одне немовля, дитина 4-х та 7-ми років

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Важка ніч для Харкова – семеро загиблих, серед яких троє дітей: одне немовля, дитина 4-х та 7-ми років. Маємо інформацію про трьох поранених. 15 приватних будинків згоріли повністю. Загалом вигоріла майже половина вулиці, – повідомив мер міста.
Працівники ДСНС врятували понад 50 людей. Вражена цивільна інфраструктура, розгорілися пожежі у житловому кварталі.
Тіла дітей та двох дорослих виявили у приватному будинку. Вщент згоріло близько 10 домоволодінь.
Загальна площа пожежі складала 3700 квадратних метрів.
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