Смертельное ДТП в Днепровском районе: водитель легковушки «ВАЗ» не справился с управлением

Сегодня на улице Центральная села Бабайковка Царичанского поселкового территориального общества Днепровского района произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На месте спасатели установили, что водитель легковушки «ВАЗ 21124» не справился с управлением и врезался в дерево.

После аварии двое мужчин остались заблокированными в автомобиле.

Сотрудники Службы спасения с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали травмированного водителя и передали медицинским работникам. Он госпитализирован в больницу, — говорится в сообщении спасателей.

К сожалению, пассажир после столкновения не выжил.

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