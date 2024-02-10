Смертельное ДТП в Днепровском районе: водитель легковушки «ВАЗ» не справился с управлением

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На месте спасатели установили, что водитель легковушки «ВАЗ 21124» не справился с управлением и врезался в дерево.
После аварии двое мужчин остались заблокированными в автомобиле.
Сотрудники Службы спасения с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали травмированного водителя и передали медицинским работникам. Он госпитализирован в больницу, — говорится в сообщении спасателей.
К сожалению, пассажир после столкновения не выжил.
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