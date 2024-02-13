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  • В Никопольском районе озверевшая от холода и голода лиса напала на мать с двумя детьми

В Никопольском районе озверевшая от холода и голода лиса напала на мать с двумя детьми

Сегодня 14:03
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В Никопольском районе лиса набросилась на женщину.

Новости Днепра про В Никопольском районе озверевшая от холода и голода лиса напала на мать с двумя детьми

На прошлой неделе в одном из сел Никопольского района лиса напала на людей. Как рассказала сотрудница Никопольской подстанции экстренной медицинской помощи Мария Авдиенко, животное набросилось на гулявшую с детьми женщину.

Мать вышла на прогулку по улице в селе вместе с малышами, когда на нее сзади напала лиса и вцепилась в голень. Женщина пыталась отогнать животное, но та укусила его за другую ногу.

Попытки отогнать дикое животное не увенчались успехом, рыжий нападающий вцепился в другую ногу. Хорошо одно – лиса не искусала детей, — комментирует Мария Авдиенко.

После того, как животное убежало прочь, женщина вызвала «скорую».

Приехавшие на помощь медики установили, что у пострадавшей множественные укушенные раны на обеих ногах. Фельдшеры успокоили женщину, обработали травмы и забрали в больницу Никополя, где пациентка получит необходимое лечение.

Сотрудники станции ЭМД предполагают, что лиса озверела от голода и холода. Из-за боевых действий поблизости и на территории района животные вынуждены бежать ближе к населенным пунктам. Агрессивных лис, которые ищут пищу и убежище – не останавливает ничто.

Будем надеяться, что для этой молодой женщины все хорошо закончится. Но сама ситуация пугает. Сам факт нападения дикого животного на людей в немалом населенном пункте посреди улицы заставляет задуматься, останется ли он единичным? Животные бегут от войны. Боевые действия на территории нашего района продолжаются, как и на территории сопредельной с нами Запорожской области. Идет миграция диких животных, в том числе лис. Их численность никто не контролирует. Проводится ли вакцинация мигрирующих животных от бешенства? Ведь в последнее время в печати нередко звучит информация о нападении бешеных животных на население, – отмечает медик.

Заметим, что раньше в Никополе жаловались на нашествие лис.

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Новости Днепра про В Никопольском районе озверевшая от холода и голода лиса напала на мать с двумя детьмиУкраїнська Новости Днепра про В Никопольском районе озверевшая от холода и голода лиса напала на мать с двумя детьмиРусский

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