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  • У Нікопольському районі озвіріла від холоду і голоду лисиця напала на матір з двома дітьми

У Нікопольському районі озвіріла від холоду і голоду лисиця напала на матір з двома дітьми

Сьогодні 14:03
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У Нікопольському районі лисиця накинулася на жінку.

Новости Днепра про У Нікопольському районі озвіріла від холоду і голоду лисиця напала на матір з двома дітьми

Минулого тижня в одному із сіл Нікопольського району лисиця напала на людей. Як розповіла співробітниця Нікопольської підстанції екстреної медичної допомоги Марія Авдієнко, тварина накинулася на жінку, яка гуляла з дітьми. 

Мати вийшла на прогулянку вулицею села разом з малечею, коли на неї ззаду напала лисиця та вчепилася в гомілку. Жінка намагалася відігнати тварину, але та вкусила її за іншу ногу. 

Спроби відігнати дику тварину не увінчалися успіхом, рудий нападник вчепився в іншу ногу. Добре одне – лисиця не покусала дітей, – коментує Марія Авдієнко.
Після того, як тварина втекла, жінка викликала “швидку”.
 
Медики, які приїхали на допомогу, встановили, що у постраждалої множинні укушені рани на обох ногах. Фельдшери заспокоїли жінку, обробили травми та забрали до лікарні Нікополя, де пацієнтка отримає необхідне лікування. 
 
Співробітники станції ЕМД припускають, що лисиця озвіріла від голоду та холоду. Через бойові дії поблизу та на території району, тварини вимушені тікати ближче до населених пунктів. Агресивних лисиць, які шукають їжі та прихистку – не зупиняє ніщо.
 
Будемо сподіватися, що для цієї молодої жінки все добре закінчиться. Але сама ситуація лякає. Сам факт нападу дикої тварини на людей в чималому населеному пункті посеред вулиці змушує задуматися, чи залишиться він поодиноким? Тварини тікають від війни. Бойові дії на території нашого району тривають, як і на території суміжної з нами Запорізької області. Іде міграція диких тварин, в тому числі лисиць. Їхню чисельність ніхто не контролює. Чи проводиться вакцинація тварин, що мігрують, від сказу? Адже останнім часом в пресі нерідко звучить інформація про напад скажених тварин на населення, – зауважує медик.
 

Зауважимо, що раніше в Нікополі скаржилися на нашестя лисиць.

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Новости Днепра про У Нікопольському районі озвіріла від холоду і голоду лисиця напала на матір з двома дітьмиУкраїнська

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