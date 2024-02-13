У Нікопольському районі озвіріла від холоду і голоду лисиця напала на матір з двома дітьми

Минулого тижня в одному із сіл Нікопольського району лисиця напала на людей. Як розповіла співробітниця Нікопольської підстанції екстреної медичної допомоги Марія Авдієнко, тварина накинулася на жінку, яка гуляла з дітьми.
Мати вийшла на прогулянку вулицею села разом з малечею, коли на неї ззаду напала лисиця та вчепилася в гомілку. Жінка намагалася відігнати тварину, але та вкусила її за іншу ногу.
Спроби відігнати дику тварину не увінчалися успіхом, рудий нападник вчепився в іншу ногу. Добре одне – лисиця не покусала дітей, – коментує Марія Авдієнко.
Будемо сподіватися, що для цієї молодої жінки все добре закінчиться. Але сама ситуація лякає. Сам факт нападу дикої тварини на людей в чималому населеному пункті посеред вулиці змушує задуматися, чи залишиться він поодиноким? Тварини тікають від війни. Бойові дії на території нашого району тривають, як і на території суміжної з нами Запорізької області. Іде міграція диких тварин, в тому числі лисиць. Їхню чисельність ніхто не контролює. Чи проводиться вакцинація тварин, що мігрують, від сказу? Адже останнім часом в пресі нерідко звучить інформація про напад скажених тварин на населення, – зауважує медик.
Зауважимо, що раніше в Нікополі скаржилися на нашестя лисиць.
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