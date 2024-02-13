На Дніпропетровщині розшукують 66-річного чоловіка, який пішов з дому та зник безвісти

Потрібна ваша допомога!

Поліція Павлограда розшукує 66-річного Олександра Лупира.

13 лютого о 10:00 чоловік пішов з дому у с. Вербки Павлоградського району та зник безвісти.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зрiст близько 170 см, худорлявої статури, очі голубі, волосся коротке сиве, ніс прямий.

Був одягнений: темно-синя шапка, флісова коричнева куртка, кофта з капюшоном, спортивні штани темного кольору.

Якщо ви бачили цього чоловіка чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: 066 345 58 97 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

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