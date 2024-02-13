Пірати дніпровського моря: український письменник по-новому візуалізував герб Дніпра

Український письменник за допомогою ШІ переосмислив герб Дніпра.

Таку ідею втілив у життя письменник і волонтер Мартин Якуб, який опублікував на своїй Facebook-сторінці підбірку візуалізацій гербів українських міст. Поки що митець зосередився на геральдиці обласних центрів України.

Не оминув увагою письменник і Дніпро.

Раніше Мартин створив проєкт, у рамках якого за допомогою ШІ “оживив” портрети письменників розстріляного відродження. Письменник не зазначав за допомогою чого візуалізував геральдику українських міст, але схоже для цього він знову використав технології ШІ.

Пірати дніпровського моря, – так назвали нову візуалізацію герба Дніпра мешканці міста.

Синій фон – це ревучий Дніпро, а шабля та стріла стали більш “реалістичними” і нібито зробленими зі сталі. Через це візуалізація дійсно нагадує постер до якогось фільму про піратів.

Нагадаємо, раніше ми детально розповідали, як змінювався герб Дніпра протягом років та що означають символи зображені на ньому.

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