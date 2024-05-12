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У Дніпрі “замінували” ТЦ “Епіцентр” та багато лікарень

Сьогодні 09:58
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У Дніпрі за минулу добу надійшло 2 повідомлення про мінування.

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Про це повідомляє офіційний портал міської ради міста.

Одне про замінування будівель судів міста, а також лікарень Дніпра: №1, №2, №4, №5, №6, №9, №11, №15, №16, №21, № 7, Дорожньої клінічної лікарні, Дніпропетровської центральної районної лікарні. Було обстежено 33 об’єкти, – йдеться у дописі.

Також надійшла інформація про мінування торгівельного центру “Епіцентр”. 

Вибухівку чи інші небезпечні речовини знайдено не було, інформація не підтвердилась.

Підрозділи рятувальників ДСНС не залучались.

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