У Дніпрі “замінували” ТЦ “Епіцентр” та багато лікарень

Про це повідомляє офіційний портал міської ради міста.
Одне про замінування будівель судів міста, а також лікарень Дніпра: №1, №2, №4, №5, №6, №9, №11, №15, №16, №21, № 7, Дорожньої клінічної лікарні, Дніпропетровської центральної районної лікарні. Було обстежено 33 об’єкти, – йдеться у дописі.
Також надійшла інформація про мінування торгівельного центру “Епіцентр”.
Вибухівку чи інші небезпечні речовини знайдено не було, інформація не підтвердилась.
Підрозділи рятувальників ДСНС не залучались.
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