ТЕС у Дніпрі зазнала критичних ушкоджень від удару рф, на відновлення можуть знадобитися місяці

Теплоелектростанція компанії ДТЕК у Дніпрі, в яку влучили російські дрони під час нічної атаки, зазнала критичних ушкоджень.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

За його словами, у станцію було декілька влучань.

Дуже багато дронів влучили, на жаль, в станцію. Пошкоджене критичне й великогабаритне обладнання, що дуже важливе для роботи станції. ТЕС зараз не працює, йде аналіз пошкоджень, – розповів Сахарук.

За його словами, пошкоджено дуже важливе і цінне обладнання, якого немає для швидкої заміни, тому терміни відновлення будуть значними.

Це питання не про години і дні, а про тижні і навіть місяці щодо деяких вузлів роботи станції, – сказав виконавчий директор ДТЕК.

Разом з тим, він зауважив, що наразі в області немає відключень енергопостачання.

Зараз ми намагаємося разом з “Укренерго” максимально забезпечити перерозподіл електроенергії між усіма споживачами без будь-яких відключень. Але, якщо буде рости споживання та навантаження на мережу, можуть виникати необхідності щодо обмеження споживання, – сказав він.

Виконавчий директор ДТЕК також додав, що протягом останніх двох тижнів росіяни атакували три теплоелектростанції ДТЕК, а загалом з початку зими зафіксовано 40 атак на енергооб’єкти компанії.

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