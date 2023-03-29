Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Шабля, вежі та зірки: що означає герб Дніпра і як він виглядав у різні часи

Шабля, вежі та зірки: що означає герб Дніпра і як він виглядав у різні часи

Сьогодні 12:16
просмотров

Герб Дніпра можна побачити на будинках де знаходиться міська влада та на деяких офіційних документах. Але мало хто знає, що означають символи, зображені на ньому і чому він саме такого кольору – синього та жовтого.

Новости Днепра про Шабля, вежі та зірки: що означає герб Дніпра і як він виглядав у різні часи

Наш Герб поєднує в собі минуле, сьогодення та майбутнє міста. Його історію, періоди становлення і те, завдяки чому про нього багато хто знає не тільки в Україні: метал, космос і козацтво.

Перший Герб з’явився у Дніпра у 1810-х роках. Це був щит блакитного кольору з вензелем та офіційною датою заснування міста на картах. Його оточували шестикінцеві зірки і було намальовано корону.

Новости Днепра про Шабля, вежі та зірки: що означає герб Дніпра і як він виглядав у різні часи

У період із 1917 по 1970 роки свого Герба у Дніпра не було. У 1970-х роках було створено новий офіційний символ міста. На червоному щиті було зображено ківш металургів, а над щитом зубчасте колесо. Знак символізував промислову індустрію міста, а зубчасте колесо нагадувало про козацькі фортеці.

Новости Днепра про Шабля, вежі та зірки: що означає герб Дніпра і як він виглядав у різні часи

2001 року у Дніпра з’явився ще один Герб. На щиті синього кольору зображені семикінцеві зірки, стріла, шабля та дубове листя.

Новости Днепра про Шабля, вежі та зірки: що означає герб Дніпра і як він виглядав у різні часи

Синій колір щита «показує» приналежність до України. Цей колір є одним із кольорів Державного Герба. Також він символізує річку та віддає данину традиції – синій колір був на Гербі міста ще з моменту його заснування, до того ж це досить поширений та популярний відтінок козацької символіки.

Срібні зірки вгорі не звичайні, вони семикінцеві і символізують бризки металу, завдяки якому наше місто отримало потужний поштовх до розвитку понад 100 років тому. Також вони означають космос, оскільки Дніпро це «космічна столиця». Є версія, що три зірки – це три частини міста: два береги та прилеглий житловий масив Придніпровськ. Крім цього, в геральдиці, зірки символізують високі устремління, а їхнє розташування – перемогу та прагнення нових досягнень.

Шабля і стріла на Гербі має історичне коріння, символ був притаманний козакам. Таким чином, місто нагадує про своє минуле.

Башти над щитом «говорять» про те, що це місто, і що воно в різні часи було форпостом.

Дубовий лист над щитом «розповідає» про те, що тут живуть мужні та сильні люди.

 

Читайте також:

Новости Днепра про Шабля, вежі та зірки: що означає герб Дніпра і як він виглядав у різні часиУкраїнська Новости Днепра про Шабля, вежі та зірки: що означає герб Дніпра і як він виглядав у різні часиРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Втретє за місяць: у Дніпрі за минулу добу зафіксували новий рекордний бейбі-бум
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:03
    Втретє за місяць: у Дніпрі за минулу добу зафіксували новий рекордний бейбі-бум

    У Дніпрі новий рекорд по народжуваності.

    Палке кохання в стінах корпусу: в університеті МВС у Дніпрі прокоментували скандальне відео
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:29
    Палке кохання в стінах корпусу: в університеті МВС у Дніпрі прокоментували скандальне відео

    У Дніпрі в університеті МВС розгорівся скандал через відео в…

    Зима посеред весни: у Дніпрі наприкінці березня випав сніг (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:25
    Зима посеред весни: у Дніпрі наприкінці березня випав сніг (ФОТО)

    Весна вирішила "порадувати" дніпрян снігом.

    В Україні з 1 квітня хочуть у три етапи підняти мінімалку: кому з дніпрян доплатять
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    В Україні з 1 квітня хочуть у три етапи підняти мінімалку: кому з дніпрян доплатять

    В Україні планують у три етапи підняти мінімальну заробітну плату…

    Наверх