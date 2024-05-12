У Кривому Розі під час ліквідації пожежі виявили чоловіка без ознак життя

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Інцидент трапився сьогодні, близько 10-ї ранку.
Прибувши на місце рятувальники встановили, що пожежа виникла в квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Горіли речі домашнього вжитку на площі 10 кв. м. Пожежу ліквідовано о 10:55, – йдеться у дописі рятувальників.
Працівники ДСНС виявили чоловіка без ознак життя. Наразі його дані встановлюються.
Що стало причиною смерті чоловіка не повідомляється
Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі на залізничному вокзалі вимикатимуть підсвітку.
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