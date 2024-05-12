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  • У Кривому Розі під час ліквідації пожежі виявили чоловіка без ознак життя

У Кривому Розі під час ліквідації пожежі виявили чоловіка без ознак життя

Сьогодні 12:45
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У місті Кривий Ріг на проспекті Південний Інгулецького району сталася пожежа.

Новости Днепра про У Кривому Розі під час ліквідації пожежі виявили чоловіка без ознак життя

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Інцидент трапився сьогодні, близько 10-ї ранку. 

Прибувши на місце рятувальники встановили, що пожежа виникла в квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Горіли речі домашнього вжитку на площі 10 кв. м. Пожежу ліквідовано о 10:55, – йдеться у дописі рятувальників.

Працівники ДСНС виявили чоловіка без ознак життя. Наразі його дані встановлюються. 

Що стало причиною смерті чоловіка не повідомляється

Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі на залізничному вокзалі вимикатимуть підсвітку. 

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