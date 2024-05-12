У Дніпрі на залізничному вокзалі вимкнуть підсвітку фасадів та окремих зон

Укрзалізниця вимикатиме освітлення залізничного вокзалу у Дніпрі та інших великих містах.

Про це УЗ повідомила у своїх соцмережах.

На такі кроки перевізник вирішив піти задля економії електроенергії.

У пікові години вимкнули підсвітку фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни. Зокрема, Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова. Разом витримаємо енергетичний терор ворога та допоможемо відновити генерацію електроенергії, — сказано у дописі.

На вокзалах також можуть запрацювати пункти незламності, де усі охочі зможуть підзарядити свої гаджети.

Вчора ми писали про те, що внаслідок атаки ворога по Нікополю була пошкоджена лінія електропередач.

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