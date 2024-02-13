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У Дніпрі в тг-канали публікують фото дітей та ображають їх: як відреагував омбудсман

Сьогодні 16:20
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Омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на появу тг-каналів, де кібербулили підлітків.

Новости Днепра про У Дніпрі в тг-канали публікують фото дітей та ображають їх: як відреагував омбудсман

На початку лютого в Telegram з’явилися канали, де невідомі публікували фото дніпровських школярів з образливими підписами. Часто адміни зливали посилання на особисті соцмережі цих дітей та зазначали у якій школі вони навчаються. 

Як виявилося, схожі тг-канали з’явилися і Києві, повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. 

Омбудсман зазначив, що у цих каналах зловмисники закликають до фізичного й психологічного тиску. До того, адміністратор одного з каналів пропонує можливість видалення ганебних повідомлень. За це у дітей вимагають гроші.

Наголошую, відповідно до Конвенції про права дитини, Конституції України та ЗУ «Про охорону дитинства», жодна дитина не може бути об’єктом незаконного посягання на її честь та гідність, усім дітям гарантується недоторканість та захист від усіх форм насильства, – зауважив Лубінець.

Лубінець звернувся до Міносвіти, аби там провели інформаційно-роз’яснювальні кампанії для школярів щодо протидії булінгу. А також до ГУНП у Дніпропетровській та Київській областях, щоб правоохоронці відповідно відреагували. 

Як діяти у випадках, коли стали жертвою або свідком кібербулінгу:

▪️ звернутися за допомогою до дорослих, яким довіряють;
▪️ зберегти докази (скіншоти переписок, публікацій, фото).

Оскільки кібербулінг є формою насильства, батьки чи інші дорослі повинні повідомити правоохоронні органи.

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Новости Днепра про У Дніпрі в тг-канали публікують фото дітей та ображають їх: як відреагував омбудсманУкраїнська

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