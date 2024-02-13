ТЭС в Днепре получила критические повреждения от удара рф, на восстановление могут понадобиться месяцы

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.
По его словам, в станцию было несколько попаданий.
Очень много дронов попали, к сожалению, в станцию. Повреждено критическое и крупногабаритное оборудование, которое очень важно для работы станции. ТЭС сейчас не работает, идет анализ повреждений, – рассказал Сахарук.
По его словам, повреждено очень важное и ценное оборудование, которого нет для быстрой замены, поэтому сроки восстановления будут значительными.
Это вопрос не о часах и днях, а о неделях и даже месяцах относительно некоторых узлов работы станции, – сказал исполнительный директор ДТЭК.
Вместе с тем, он отметил, что в настоящее время в области нет отключений энергоснабжения.
Сейчас мы пытаемся вместе с «Укрэнерго» максимально обеспечить перераспределение электроэнергии между всеми потребителями без каких-либо отключений. Но, если будет расти потребление и нагрузка на сеть, могут возникать необходимости ограничения потребления, – сказал он.
Исполнительный директор ДТЭК также добавил, что за последние две недели россияне атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК, а всего с начала зимы зафиксировано 40 атак на энергообъекты компании.
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