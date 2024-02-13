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  • Под суд пойдут работники call-центра из Днепра, которые обворовывали украинцев-беженцев в Польше

Под суд пойдут работники call-центра из Днепра, которые обворовывали украинцев-беженцев в Польше

Сегодня 21:23
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В Днепре будут судить участников преступной группировки, обворовавших украинцев в Польше

Новости Днепра про Под суд пойдут работники call-центра из Днепра, которые обворовывали украинцев-беженцев в Польше

Прокуратура направила в суд дела 14 работников мошеннического колцентра, которые обворовывали украинцев в Польше. Жертвами преимущественно были беженцы, временно проживавшие в стране, потому что бежали от войны.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Помещение, где работали мошенники, располагалось в арендованном офисе в центре Днепра, оснащенном компьютерной техникой. Схема была проста: операторы call-центра связывались с временно проживающими на территории Польши гражданами Украины с помощью зашифрованных звонков якобы от настоящих местных банков.

Выдавая себя за работников службы безопасности банка и отмечали необходимость загрузить приложение для защиты персональных данных потерпевших.

Через это фейковое приложение мошенники узнавали информацию об остатке средств на банковском счете и соответствующем «BLIK-коде», благодаря которому и осуществляли вывод денежных средств на подконтрольные счета на территории Украины или криптогаманцы.

Затем средства мошенники обналичивали с помощью обменных пунктов валют в Днепре и распределяли между собой.

Прикрывал деятельность мошеннического центра правоохранитель, получавший процент. Установлены 11 потерпевших, сумма нанесенного им ущерба – миллион гривен.

По ходатайству прокурора наложен арест на банковские счета, недвижимость и автомобили обвиняемых.
Участникам преступной группировки инкриминировано создание, руководство преступной организацией и участие в ней и мошенничество (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Новости Днепра про Под суд пойдут работники call-центра из Днепра, которые обворовывали украинцев-беженцев в Польше

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Новости Днепра про Под суд пойдут работники call-центра из Днепра, которые обворовывали украинцев-беженцев в ПольшеУкраїнська Новости Днепра про Под суд пойдут работники call-центра из Днепра, которые обворовывали украинцев-беженцев в ПольшеРусский

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