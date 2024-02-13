Під суд підуть працівники call-центру з Дніпра, які обкрадали українців-біженців у Польщі

У Дніпрі будуть судити учасників злочинного угруповання, які обкрадали українців у Польщі

Прокуратура направила до суду справи 14-ох працівників шахрайського колцентру, які обкрадали українців у Польщі. Це переважно були біженці, які тимчасово мешкали в країні, бо втікали від війни.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Приміщення, де працювали шахраї, розташовувалося в орендованому офісі в центрі Дніпра, який був оснащений комп’ютерною технікою. Схема була проста: оператори call-центру зв’язувалися з громадянами України, які тимчасово проживають на території Польщі, за допомогою зашифрованих дзвінків нібито від справжніх місцевих банків.

Видаючи себе за працівників служби безпеки банку та наголошували на необхідності завантажити додаток для захисту персональних даних потерпілих.

Через цей фейковий додаток шахраї дізнавалися інформацію про залишок коштів на банківському рахунку та відповідний «BLIK-код», завдяки якому і здійснювали виведення грошових коштів на підконтрольні рахунки на території України або криптогаманці.

Потім кошти шахраї переводили в готівку за допомогою обмінних пунктів валют у Дніпрі та розподіляли між собою.

Прикривав діяльність шахрайського центру правоохоронець, який отримував відсоток. Встановлено 11 потерпілих, сума завданих їм збитків – мільйон гривень.

За клопотанням прокурора накладено арешт на банківські рахунки, нерухомість та автомобілі обвинувачених.

Учасникам злочинного угрупування інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією і участь у ній, та шахрайство (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України).

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