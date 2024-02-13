У Кривому Розі охоронець одного із підприємств напав на журналістів

Оголосили підозру охоронцю, який перешкоджав роботі журналістів.

Охоронцю одного з підприємств Кривого Рогу, який перешкоджав роботі журналістів телеканалу «Рада» та наніс побої оператору, оголосили про підозру.

Про це йдеться на сайтах Дніпропетровської обласної прокуратури та Нацполіції області.

Злочин стався 13 лютого на території Покровського району.

Конфлікт виник між працівником одного з акціонерних товариств міста та журналістами загальноукраїнського телеканалу «Рада». В ході суперечки нападник вдарив відеооператора рукою.

Охоронець підприємства перешкоджав журналістам виконувати редакційне завдання.

Щоб не допустити їх до приміщення підприємства, він наніс декілька ударів по руці оператора та по його відеокамері.

Йому повідомили про підозру за фактом умисного заподіяння оператору побоїв у зв’язку із здійсненням ним законної професійної діяльності (частина 2 статті 345-1 Кримінального Кодексу України).

Чоловіка затримали. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляду нічного домашнього арешту.

Охоронцю загрожує позбавлення волі строком до 5 років.

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