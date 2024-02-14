Планові відключення: де сьогодні у Дніпрі не буде світла до 17:00 (АДРЕСИ)

Ще є час зарядити телефон!

Сьогодні, 14 лютого, у Дніпрі будуть вимикати світло у деяких будинках.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, сьогодні з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Василя Сліпака: 17, 19, 21;

вул. Грушова: 1-10, 11-А, 12, 14, 16;

вул. Молодіжна: 2, 4;

вул. Празька: 2-10 (парні);

пров. Матроський: 1-6, 8-14 (парні), 17, 19, 23, 25;

пров. Молодіжний: 14-А, 15;

вул. Автотранспортна: 2-Т, 3, 5;

вул. Академіка Янгеля: 26, 28, 32, 34, 38-А;

вул. Будівельників: 23, 25-Б;

вул. Енергетична: 15;

вул. Новобудівельна: 3, 5-Б, 7;

просп. Богдана Хмельницького: 122;

тупик Будівельний: 1.

З 09:00 до 17:00:

вул. Данила Самойловича: 3, 4, 6, 9-11, 15-18, 20, 21, 27, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 54, 58;

вул. Бутакова: 2, 3, 8, 10, 12/1, 17-А, 21, 252;

вул. Веселки: 36-А;

вул. Дивізіонна: 92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 133-149 (непарні), 157;

вул. Оздоровча: 9-А;

вул. Павлова: 1, 4, 12;

вул. Пирогова: 59;

вул. Мечникова: 11;

вул. Оздоровча: 11-А;

пров. Блакитний: 2;

пров. Бурштиновий: 1-6, 11, 12-20 (парні), 26;

пров. Рожевий: 1, 3-5, 7-17, 20-22, 26-32, 34, 38;

вул. Надбалківська: 4-24 (парні), 30, 38, 40-А;

пров. Криворізький: 5-7, 9, 11, 13;

проїзд Шаховий: 46, 59, 61, 65, 67-А.

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