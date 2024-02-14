В Кривом Роге 14 февраля будет громко: что произошло

Без паники – все под контролем!

Сегодня, 14 февраля, в Кривом Роге в 12:00 прогремит взрыв. Но причин для паники нет – он производственный.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

По его словам, громче всего будет в Ингулецком районе.

Сегодня в 12:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере АО «Южный горно-обогатительный комбинат» (Ингулецкий район). Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – добавил Вилкул.

Однако, пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!

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