У Павлограді на пожежі чоловік отримав опіки голови

Учора, 13 лютого, о 21:39 на лінію «101» повідомили про пожежу у приватному житловому секторі на вулиці Вокзальній міста Павлоград.

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що в топковому приміщенні будинку горить твердопаливний котел, бензогенератор та домашнє майно на загальній площі 12 кв. м.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Займання ліквідували о 21:54.

На жаль, на пожежі постраждав 55-річний чоловік – він отримав опіки рук та голови. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

До гасіння займання залучили 11 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському районі в руках жінки вибухнув балончик, яким вона розпалювала котел.

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