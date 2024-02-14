У Павлограді на пожежі чоловік отримав опіки голови

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що в топковому приміщенні будинку горить твердопаливний котел, бензогенератор та домашнє майно на загальній площі 12 кв. м.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Займання ліквідували о 21:54.
На жаль, на пожежі постраждав 55-річний чоловік – він отримав опіки рук та голови. Постраждалого госпіталізували до лікарні.
До гасіння займання залучили 11 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському районі в руках жінки вибухнув балончик, яким вона розпалювала котел.
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