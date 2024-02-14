Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Павлограді на пожежі чоловік отримав опіки голови

Сьогодні 07:55
просмотров

Учора, 13 лютого, о 21:39 на лінію «101» повідомили про пожежу у приватному житловому секторі на вулиці Вокзальній міста Павлоград.

Новости Днепра про У Павлограді на пожежі чоловік отримав опіки голови

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що в топковому приміщенні будинку горить твердопаливний котел, бензогенератор та домашнє майно на загальній площі 12 кв. м.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Займання ліквідували о 21:54.

На жаль, на пожежі постраждав 55-річний чоловік – він отримав опіки рук та голови. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

До гасіння займання залучили 11 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському районі в руках жінки вибухнув балончик, яким вона розпалювала котел.

Читайте також:

Новости Днепра про У Павлограді на пожежі чоловік отримав опіки головиУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Кривому Розі 14 лютого буде гучно: що сталося
Новини Дніпра
Сьогодні 09:00
У Кривому Розі 14 лютого буде гучно: що сталося

Без паніки - усе під контролем!

У Кам’янському районі в руках жінки вибухнув балончик, яким вона розпалювала котел
Новини Дніпра
Вчора 20:48
У Кам’янському районі в руках жінки вибухнув балончик, яким вона розпалювала котел

У мешканки Кам'янського району в руках вибухнув балончик для розпалювання…

У Кривому Розі охоронець одного із підприємств напав на журналістів
Новини Дніпра
Вчора 19:35
У Кривому Розі охоронець одного із підприємств напав на журналістів

Оголосили підозру охоронцю, який перешкоджав роботі журналістів.

У Нікополі у магазині чоловік кинув гранату під ноги знайомому: постраждали обоє
Новини Дніпра
Вчора 18:07
У Нікополі у магазині чоловік кинув гранату під ноги знайомому: постраждали обоє

На щастя, інші люди не постраждали.

Наверх