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Ворог вдарив по Нікопольщині 9 дронами-камікадзе: поранена жінка

Сьогодні 19:24
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Сьогодні, 11 травня, ворог знову атакував Нікопольщину.

Новости Днепра про Ворог вдарив по Нікопольщині 9 дронами-камікадзе: поранена жінка

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог продовжує атакувати Нікопольщину. Протягом дня вдарив 9 безпілотниками та 3 рази обстріляв з артилерії. Потерпали Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська сільська громади, – йдеться у дописі очільника ОВА.

Внаслідок обстрілу поранена жінка. Пошкоджені приватні будинки, кілька господарських споруд і парники. 

Понівечений й інфраструктурний об’єкт, була пошкоджена лінія електропередач. 

Окупанти також вдарили по Синельниківському району, обійшлося без жертв. 

Сьогодні ми писали про те, що у небі над Дніпропетровщиною збили ракету Х-59/69.

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