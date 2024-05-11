Ворог вдарив по Нікопольщині 9 дронами-камікадзе: поранена жінка

Сьогодні, 11 травня, ворог знову атакував Нікопольщину.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог продовжує атакувати Нікопольщину. Протягом дня вдарив 9 безпілотниками та 3 рази обстріляв з артилерії. Потерпали Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська сільська громади, – йдеться у дописі очільника ОВА.

Внаслідок обстрілу поранена жінка. Пошкоджені приватні будинки, кілька господарських споруд і парники.

Понівечений й інфраструктурний об’єкт, була пошкоджена лінія електропередач.

Окупанти також вдарили по Синельниківському району, обійшлося без жертв.

Сьогодні ми писали про те, що у небі над Дніпропетровщиною збили ракету Х-59/69.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: