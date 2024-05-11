Ворог вдарив по Нікопольщині 9 дронами-камікадзе: поранена жінка

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ворог продовжує атакувати Нікопольщину. Протягом дня вдарив 9 безпілотниками та 3 рази обстріляв з артилерії. Потерпали Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська сільська громади, – йдеться у дописі очільника ОВА.
Внаслідок обстрілу поранена жінка. Пошкоджені приватні будинки, кілька господарських споруд і парники.
Понівечений й інфраструктурний об’єкт, була пошкоджена лінія електропередач.
Окупанти також вдарили по Синельниківському району, обійшлося без жертв.
Сьогодні ми писали про те, що у небі над Дніпропетровщиною збили ракету Х-59/69.
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