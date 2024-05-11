Родичі оглянули тіло померлого чоловіка в Криворізькому ТЦК та знайшли на тілі синці

Про це повідомляє “Суспільне Дніпро“.
Жінка розповіла, що досі немає документів про загибель сина.
Востаннє я бачила сина 5-го травня близько 19-ї години, коли привезла особисті речі. Він тоді був не в такому стані, як зранку, — слабкий, з побитими губами. Я запитувала, що сталось, він не відповідав, забрав речі і пішов. Я себе дуже корю, чому не викликала ні поліцію, ні швидку допомогу, — сказала жінка.
Сестра померлого Оксана Рубекіна каже про числені забої та синці на тілі.
У нього розбита губа, синці і кров на ребрах, на спині під лопаткою, ногах, руках. Це все фіксувалось на фото слідчим, тому все буде в матеріалах справи. Поки склали протокол. Епікриз ще не отримували”, — розповіла вона.
Скільки триватиме судмедекспертиза та коли можна буде забрати тіло досі невідомо.
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