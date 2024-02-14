В ботсаду Днепра цветут кусты «ведьмского ореха» и первые подснежники (ФОТО)

Фотографиями поделился директор Ботанического сада ДНУ им. Олеся Гончара Анатолий Кабар.
13.02.2024 г. Первые весенние цветы в конце зимы Ботанический сад ДНУ, – пишет на своей Facebook-странице Анатолий Кабар.
Уже расцвел гамамелис промежуточный — один из первых кустарников, зацветающих еще в конце зимы. Это растение называют «волшебным» или «ведьмским орехом». Название гамамелис получил по своему удивительному способу давать плоды, ведь если куст зацвел весной, то плоды даст только к лету следующего года.
Гамамелис родом из Восточной Азии, произрастает также на восточном побережье Северной Америки и на Кавказе.
Плоды гамамелиса популярны в народной медицине, поэтому кусты выращивают в аптечных садах. Используют также при изготовлении косметики, ведь «волшебные орехи» оказывают антибактериальное действие и смягчают кожу. В медицинские средства это растение добавляют для профилактики варикозного расширения вен, потому что гамамелис способствует укреплению сосудов и оттоку жидкости.
На фото ниже – подснежник складчатый. Это многолетнее луковичное растение. Эти цветы произрастают в предгорьях и горах, на обочине лесов и в кустарниках.
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