Офіційно: у Чорному морі наші воїни знищили ВДК “Цезар Куніков” (ВІДЕО)

Слава Силам оборони України!

Збройні сили України спільно з підрозділами ГУР 14 лютого знищили у Чорному морі великий десантний корабель окупантів “Цезар Куніков”.

Це офіційно підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

У момент ураження корабель перебував в територіальних водах України поблизу Алупки.

У ГУР додали, що ворожий корабель атакували ударними морськими дронами “Magura V5”.

У підсумку “Цезар Куніков” отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 101 рік тому. Великий десантний корабель “Цезар Куніков” проекту 775 ― одне із найновіших російських суден. Міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Використовувався терористичною москвою під час воєн проти Грузії, Сирії та України. Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала, – додали в розвідці.



Зазначимо, «Цезар Куніков» — російський десантний корабель проєкту 775. Базувався у Севастополі. Брав участь в операції KFOR в Косово (1999 рік), російсько-грузинській війні (2008 рік), здійснював забезпечення сирійської армії (операція «Сирійський експрес», 2015 рік).

24 березня 2022 року в порту Бердянська ВДК було пошкоджено. 14 травня 2023 року вийшов із заводу після ремонту та фарбування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Криму українські воїни знищили ракетний катер ворога вартістю 60-70 млн доларів (ВІДЕО).

Читайте також:

Українська

Автор: