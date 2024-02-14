Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Офіційно: у Чорному морі наші воїни знищили ВДК “Цезар Куніков” (ВІДЕО)

Офіційно: у Чорному морі наші воїни знищили ВДК “Цезар Куніков” (ВІДЕО)

Сьогодні 09:55
просмотров

Слава Силам оборони України!

Новости Днепра про Офіційно: у Чорному морі наші воїни знищили ВДК

Збройні сили України спільно з підрозділами ГУР 14 лютого знищили у Чорному морі великий десантний корабель окупантів “Цезар Куніков”.

Це офіційно підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

У момент ураження корабель перебував в територіальних водах України поблизу Алупки.

Новости Днепра про Офіційно: у Чорному морі наші воїни знищили ВДК

У ГУР додали, що ворожий корабель атакували ударними морськими дронами “Magura V5”.

У підсумку “Цезар Куніков” отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 101 рік тому. Великий десантний корабель “Цезар Куніков” проекту 775 ― одне із найновіших російських суден. Міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Використовувався терористичною москвою під час воєн проти Грузії, Сирії та України. Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала, – додали в розвідці. 


Зазначимо, «Цезар Куніков» — російський десантний корабель проєкту 775. Базувався у Севастополі. Брав участь в операції KFOR в Косово (1999 рік), російсько-грузинській війні (2008 рік), здійснював забезпечення сирійської армії (операція «Сирійський експрес», 2015 рік). 

24 березня 2022 року в порту Бердянська ВДК було пошкоджено. 14 травня 2023 року вийшов із заводу після ремонту та фарбування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Криму українські воїни знищили ракетний катер ворога вартістю 60-70 млн доларів (ВІДЕО).

Читайте також:

Новости Днепра про Офіційно: у Чорному морі наші воїни знищили ВДК Українська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Міністр закордонних справ України потрапив у лікарню після прогулянки з собаками
новини України
12.02.2024 14:55
Міністр закордонних справ України потрапив у лікарню після прогулянки з собаками

Днями на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу під час прогулянки…

Вбивство українського баскетболіста в Німеччині: у МЗС повідомили, що нападника затримали
новини України
12.02.2024 12:14
Вбивство українського баскетболіста в Німеччині: у МЗС повідомили, що нападника затримали

Консульська установа також контролює лікування іншого постраждалого українця.

У Німеччині вбили 17-річного баскетболіста за те, що він – українець
новини України
12.02.2024 10:01
У Німеччині вбили 17-річного баскетболіста за те, що він – українець

Ще один український спортсмен - в реанімації.

Нічна атака по Харкову: семеро загиблих, серед яких троє дітей: одне немовля, дитина 4-х та 7-ми років
новини України
10.02.2024 09:17
Нічна атака по Харкову: семеро загиблих, серед яких троє дітей: одне немовля, дитина 4-х та 7-ми років

Вночі російські загарбники обстрілювали Харків, семеро людей загинули, серед них…

Наверх