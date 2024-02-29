Будуть робочі суботи: як у Дніпрі у березні буде працювати ботанічний сад

Ботанічний сад Дніпровського національного університету - місце, яке люблять відвідувати як дніпряни, так і гості міста.

У березні ботсад буде працювати з понеділка до п’ятниці з 9:00 до 15:00. Крім того, будуть додаткові робочі суботи – 9

та 23 березня (у ці дні сад працюватиме з 10:00 до 16:00).

Про це повідомили на сторінці ботсаду у соцмережі.

Вхід з вул. Бронетанкова, 1а. У будні дні ви можете прогулятись садом, завітати в теплиці (поглянути, як зимують її мешканці), погодувати наших тваринок. У суботу працюватиме і оранжерея, запис не потрібен. Чекаємо на вас, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, вартість вхідних квитків для дорослих: повний 45 грн, пільговий 15 грн; для дітей 7-14 років: повний 15 грн, пільговий 9 грн. Діти до 7 років безкоштовно. Пільги надаються вимушеним переселенцям та їхнім дітям за умов пред’явлення посвідчення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ботсаду Дніпра квітнуть кущі “відьомського горіху” та перші підсніжники (ФОТО).

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