Будуть робочі суботи: як у Дніпрі у березні буде працювати ботанічний сад

У березні ботсад буде працювати з понеділка до п’ятниці з 9:00 до 15:00. Крім того, будуть додаткові робочі суботи – 9
та 23 березня (у ці дні сад працюватиме з 10:00 до 16:00).
Про це повідомили на сторінці ботсаду у соцмережі.
Вхід з вул. Бронетанкова, 1а. У будні дні ви можете прогулятись садом, завітати в теплиці (поглянути, як зимують її мешканці), погодувати наших тваринок. У суботу працюватиме і оранжерея, запис не потрібен. Чекаємо на вас, – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, вартість вхідних квитків для дорослих: повний 45 грн, пільговий 15 грн; для дітей 7-14 років: повний 15 грн, пільговий 9 грн. Діти до 7 років безкоштовно. Пільги надаються вимушеним переселенцям та їхнім дітям за умов пред’явлення посвідчення.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у ботсаду Дніпра квітнуть кущі “відьомського горіху” та перші підсніжники (ФОТО).
Читайте також:
Автор:
Зовсім скоро жителі Дніпра можуть отримати новий платіж.
У Дніпрі з'явилася ще одна ділянка, де моніторять швидкість руху.
У Дніпрі з'явився безбар'єрний двір.
У Дніпрі покупці затримали крадія, який погрожував продавчині пістолетом.