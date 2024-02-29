Розташоване на перетині шляхів: жителі Дніпра розкрили таємниці мальовничого озера (ФОТО)

На околицях Дніпра, на території Березанівки, є мальовниче озеро. Oleksander Yaroshenko показав, як водойма виглядає в останні зимові дні.
Нарешті вже багато сонячних днів, то є можливість доробляти декілька краєзнавчих маршрутів, які я задумував взимку, – пише Олександр.
А якщо подивитись у минуле, в середині ХІХ ст. це озеро було сильно пересихаючим, і саме тут був історичний брід. На цьому броді був перетин шляхів – один шлях із Обухівки через піскові кучугури, другий шлях від пристані Кам’янка і третій шлях з Горянівських хуторів, – йдеться у дописі.
На фото нижче широка заплава за Магнезитом – колишні Рукави.
Місцеві розповідають, що до 90-х це озеро в народі називалося Шпакове. Старожили кажуть, що це ім’я закріпилося за водоймою з кінця 19 сторіччя. Існувало ще Перше Шпакове, яке впадало сюди, а розташовувалося на місці сучасної Кінно-спортивної школи.
Сам ставок впадав у Дніпро через озеро Церковне.
А ось гідронім Магнезит імовірно не старий і походить з 1990-х років, припускають у коментарях.
Природа тільки прокидається, тому ще дуже мало якоїсь рослинності. Олександр пообіцяв повернутися з пізнавальним походом по озерній системі Березанівки, коли буде достатньо зелені та квітів.
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