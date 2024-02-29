Жители Днепропетровщины под пулями убегали за границу, обмотавшись алюминиевой фольгой

Житель Днепропетровщины вместе со своими «коллегами» из Полтавской, Сумской и Киевской областей пытался пересечь границу с Украиной. Чтобы пограничники не заметили нарушителей в тепловизоре, мужчины обмотались изотермическими одеялами, изготовленными из алюминиевой фольги.
Такие одеяла обычно используют спасатели и туристы, поскольку они хорошо сохраняют тепло, и в экстренных случаях ими можно обмотаться, чтобы не замерзнуть.
Однако четыре мужчины призывного возраста использовали эти одеяла для того, чтобы их не заметили в тепловизор. В «блестящих» костюмах, закрепленных скотчем, нарушители пытались перейти на ту сторону границы.
Впрочем, благодаря техническим возможностям пограничников, их уловки не сработали. Заметив пограничников, мужчины начали убегать, не реагируя на неоднократные требования охранников границы об остановке. Вынудили их остановиться только упреждающие выстрелы правоохранителей.
Нарушители рассказали, что маршрут движения через границу они нашли через разные интернет-мессенджеры. Со слов за такое путешествие заплатили тоже по-разному – от 3 до 8 тысяч долларов США каждый.
На всех горе-изобретателей составлены протоколы за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины и неповиновения работнику пограничной службы.
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