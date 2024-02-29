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  • Предприниматель корректировал ракетные удары по Днепру и сдал врагу работу ПВО: какое наказание ему назначили

Предприниматель корректировал ракетные удары по Днепру и сдал врагу работу ПВО: какое наказание ему назначили

Сегодня 16:46
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В судебном заседании мужчина свою вину не признал.

Новости Днепра про Предприниматель корректировал ракетные удары по Днепру и сдал врагу работу ПВО: какое наказание ему назначили

Частный предприниматель из Днепра добровольно вступил в преступный сговор с представителем рф для оказания помощи в подрывной деятельности против Украины.

Так, по данным Днепропетровской областной прокуратуры, в течение августа-сентября 2022 года мужчина фиксировал и передавал информацию о местах базирования украинских военных, движении техники Вооруженных Сил Украины, местонахождении блокпостов, объектов критической инфраструктуры, основных дорожно-транспортных магистралей, железнодорожных вокзалов на территории области. Кроме того, он сообщил врагу о пребывании военных в одной из больниц города.

Также предатель снимал работу ПВО и информировал своего куратора о результатах ракетных обстрелов.

Отмечается, что вся эта информация использовалась для нанесения ракетных ударов.

Недавно предпринимателя судили. Суд признал его виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Новости Днепра про Предприниматель корректировал ракетные удары по Днепру и сдал врагу работу ПВО: какое наказание ему назначилиУкраїнська Новости Днепра про Предприниматель корректировал ракетные удары по Днепру и сдал врагу работу ПВО: какое наказание ему назначилиРусский

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