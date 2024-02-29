Предприниматель корректировал ракетные удары по Днепру и сдал врагу работу ПВО: какое наказание ему назначили

Частный предприниматель из Днепра добровольно вступил в преступный сговор с представителем рф для оказания помощи в подрывной деятельности против Украины.
Так, по данным Днепропетровской областной прокуратуры, в течение августа-сентября 2022 года мужчина фиксировал и передавал информацию о местах базирования украинских военных, движении техники Вооруженных Сил Украины, местонахождении блокпостов, объектов критической инфраструктуры, основных дорожно-транспортных магистралей, железнодорожных вокзалов на территории области. Кроме того, он сообщил врагу о пребывании военных в одной из больниц города.
Также предатель снимал работу ПВО и информировал своего куратора о результатах ракетных обстрелов.
Отмечается, что вся эта информация использовалась для нанесения ракетных ударов.
Недавно предпринимателя судили. Суд признал его виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Читайте также:
Автор:
Работники бюджетной сферы в Украине имеют право на получение материальной…
В Днепре пенсионерка потратила 15 тысяч гривен с карты, которую…
Изобретательных нарушителей задержали в Одесской области, когда те обмотанные фольгой…
Подачу тепла обещают возобновить в течение дня!
Работники бюджетной сферы в Украине имеют право на получение материальной помощи на оздоровление. Выдается она раз в год, перед отпуском.
В Днепре пенсионерка потратила 15 тысяч гривен с карты, которую нашла в троллейбусе.
Гостиница «Рассвет» была сдана в эксплуатацию в 1982 году и сразу стала одним из символов города того времени. Ее фасад часто печатался на открытках и буклетах.
Изобретательных нарушителей задержали в Одесской области, когда те обмотанные фольгой пытались сбежать из Украины.
Подачу тепла обещают возобновить в течение дня!
На Днепропетровщине у общины попытались забрать 24 га водного фонда.
Наибольшим спросом на рынке труда пользуются рабочие специальности. Различные предприятия ищут сотрудников, которые будут работать на заводе, участвовать в производстве продукции необходимой для населения Украины и не только. Многие работодатели готовы брать сотрудников на рабочие специальности даже если те не…
Велосипедист получил телесные повреждения.
В Днепре 16-летний парень попытается установить рекорд Украины по скоростному жонглированию тремя булавами.
В Кривом Роге спасли редкую сову, попавшую в ДТП.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!