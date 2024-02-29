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  • Підприємець коригував ракетні удари по Дніпру та здав ворогу роботу ППО: яке покарання йому призначили

Підприємець коригував ракетні удари по Дніпру та здав ворогу роботу ППО: яке покарання йому призначили

Сьогодні 16:46
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У судовому засіданні чоловік свою вину не визнав.

Новости Днепра про Підприємець коригував ракетні удари по Дніпру та здав ворогу роботу ППО: яке покарання йому призначили

Приватний підприємець із Дніпра добровільно вступив у злочинну змову з представником рф для надання допомоги у підривній діяльності проти України.

Так, за даними Дніпропетровської обласної прокуратури, протягом серпня-вересня 2022 року чоловік фіксував та передавав інформацію про місця базування українських військових, рух техніки Збройних Сил України, місцезнаходження блокпостів, об’єктів критичної інфраструктури, основних дорожньо-транспортних магістралей, залізничних вокзалів на території області. Крім того, він повідомив ворогу про перебування військових в одній із лікарень міста.

Також зрадник знімав роботу ППО та інформував свого куратора про результати ракетних обстрілів.

Зазначається, що вся ця інформація використовувалася для нанесення ракетних ударів.

Нещодавно підприємця судили. Суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Новости Днепра про Підприємець коригував ракетні удари по Дніпру та здав ворогу роботу ППО: яке покарання йому призначилиУкраїнська Новости Днепра про Підприємець коригував ракетні удари по Дніпру та здав ворогу роботу ППО: яке покарання йому призначилиРусский

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