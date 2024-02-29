В Днепре в конце февраля массово отцветают одуванчики (ФОТО)

Конечно, в цветении одуванчиков нет ничего необычного. Каждый год тысячи цветков расцветают на лугах, полях и в городских парках. Но обычно это происходит где-то в середине марта. Пик активности этих растений приходится на апрель. Однако в этом году в Днепре все природные процессы несутся с космической скоростью, поэтому уже в конце февраля эти волшебные желтые цветы успели отцвести.
Природную диковинку показала Yuliya Ratsibarska.
Беленькие пушистые шапочки можно увидеть в парках и газонах.
Напомним, ранее мы сообщали, что на косе на Победе на деревьях распускаются почки. Кроме того, во дворах города уже активно расцветают подснежники и другие весенние первоцветы.
Читайте также:
Автор:
В Днепре идет распродажа имущества Днепропетровского трубного завода.
Из больницы Днепра исчез пациент.
В Кривом Роге служебная собака помогла раскрыть преступление.
В исторический музей Днепра привезли каменную бабу, которую эвакуировали из…
В Днепре идет распродажа имущества Днепропетровского трубного завода.
Из больницы Днепра исчез пациент.
В Кривом Роге служебная собака помогла раскрыть преступление.
Вечная слава Герою!
В исторический музей Днепра привезли каменную бабу, которую эвакуировали из прифронтового поселка в Донецкой области.
Работники бюджетной сферы в Украине имеют право на получение материальной помощи на оздоровление. Выдается она раз в год, перед отпуском.
В судебном заседании мужчина свою вину не признал.
В сети рассказали краткую историю живописного озера в Березановке.
Что стало причиной возгорания - пока неизвестно.
Злоумышленнику уже сообщили о подозрении!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!