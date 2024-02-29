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В Днепре в конце февраля массово отцветают одуванчики (ФОТО)

Сегодня 20:54
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В Днепре в конце февраля уже отцветают одуванчики.

Новости Днепра про В Днепре в конце февраля массово отцветают одуванчики (ФОТО)

Конечно, в цветении одуванчиков нет ничего необычного. Каждый год тысячи цветков расцветают на лугах, полях и в городских парках. Но обычно это происходит где-то в середине марта. Пик активности этих растений приходится на апрель. Однако в этом году в Днепре все природные процессы несутся с космической скоростью, поэтому уже в конце февраля эти волшебные желтые цветы успели отцвести.

Природную диковинку показала Yuliya Ratsibarska.

Новости Днепра про В Днепре в конце февраля массово отцветают одуванчики (ФОТО)

Беленькие пушистые шапочки можно увидеть в парках и газонах.

Новости Днепра про В Днепре в конце февраля массово отцветают одуванчики (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре в конце февраля массово отцветают одуванчики (ФОТО)

Напомним, ранее мы сообщали, что на косе на Победе на деревьях распускаются почки. Кроме того, во дворах города уже активно расцветают подснежники и другие весенние первоцветы.

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Новости Днепра про В Днепре в конце февраля массово отцветают одуванчики (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре в конце февраля массово отцветают одуванчики (ФОТО)Русский

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