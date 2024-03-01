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  • На легендарном заброшенном пляже в Днепре обустроили боксерский зал под открытым небом

На легендарном заброшенном пляже в Днепре обустроили боксерский зал под открытым небом

Сегодня 12:30
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В Днепре есть несколько заброшенных пляжей, которые почти никто не посещает. Журналисты dnepr.info побывали на одном из таких.

Этот пляж находится на жилом массиве Победа, рядом с аквапарком и сквером «Прибрежный». Появился он здесь более 20 лет назад. Ранее пляж был вполне обустроенным, но в 2015 году во время строительства аквапарка его территория существенно уменьшилась и теперь осталась лишь небольшая полоска песка, шириной 20 метров.

Местами пляж покрылся травой, ближе к воде — еще есть песок, но трудно сказать, что он чистый.

Новости Днепра про На легендарном заброшенном пляже в Днепре обустроили боксерский зал под открытым небом

Новости Днепра про На легендарном заброшенном пляже в Днепре обустроили боксерский зал под открытым небом

Также можно увидеть, что кто-то планирует здесь обустроить беседку — уже появилась конструкция.

Новости Днепра про На легендарном заброшенном пляже в Днепре обустроили боксерский зал под открытым небом

Но самое интересное — жители Днепра обустроили на заброшенном пляже боксерский зал под открытым небом. Здесь висит боксерская груша, правда, разорванная.

Новости Днепра про На легендарном заброшенном пляже в Днепре обустроили боксерский зал под открытым небом

Новости Днепра про На легендарном заброшенном пляже в Днепре обустроили боксерский зал под открытым небом

Также есть турник.

Новости Днепра про На легендарном заброшенном пляже в Днепре обустроили боксерский зал под открытым небом

На пляже еще есть несколько «грибочков» от солнца, но они уже ржавеют и «клонятся к земле».

Новости Днепра про На легендарном заброшенном пляже в Днепре обустроили боксерский зал под открытым небом

А это, наверное, кто-то пригласил сюда девушку на свидание, но она не пришла, поэтому букет красных роз просто оставили возле воды.

Новости Днепра про На легендарном заброшенном пляже в Днепре обустроили боксерский зал под открытым небом

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре от нашествия голубей страдает парк Зеленый Гай (ВИДЕО).

Читайте также:

Новости Днепра про На легендарном заброшенном пляже в Днепре обустроили боксерский зал под открытым небомУкраїнська Новости Днепра про На легендарном заброшенном пляже в Днепре обустроили боксерский зал под открытым небомРусский

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