На легендарном заброшенном пляже в Днепре обустроили боксерский зал под открытым небом

В Днепре есть несколько заброшенных пляжей, которые почти никто не посещает. Журналисты dnepr.info побывали на одном из таких.

Этот пляж находится на жилом массиве Победа, рядом с аквапарком и сквером «Прибрежный». Появился он здесь более 20 лет назад. Ранее пляж был вполне обустроенным, но в 2015 году во время строительства аквапарка его территория существенно уменьшилась и теперь осталась лишь небольшая полоска песка, шириной 20 метров.

Местами пляж покрылся травой, ближе к воде — еще есть песок, но трудно сказать, что он чистый.

Также можно увидеть, что кто-то планирует здесь обустроить беседку — уже появилась конструкция.

Но самое интересное — жители Днепра обустроили на заброшенном пляже боксерский зал под открытым небом. Здесь висит боксерская груша, правда, разорванная.

Также есть турник.

На пляже еще есть несколько «грибочков» от солнца, но они уже ржавеют и «клонятся к земле».

А это, наверное, кто-то пригласил сюда девушку на свидание, но она не пришла, поэтому букет красных роз просто оставили возле воды.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре от нашествия голубей страдает парк Зеленый Гай (ВИДЕО).

Читайте также:

Українська Русский

Автор: