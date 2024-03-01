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Пташине “бомбардування”: у Дніпрі від навали голубів страждає парк Зелений Гай (ВІДЕО)

Сьогодні 11:26
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У Дніпрі голуби влаштували "бомбардування" парку Зелений Гай.

Новости Днепра про Пташине

До середини 1990-х років мешканці міст, у тому числі й Дніпра, часто розводили голубів. Будинки для пернатих зводили як у приватному секторі, так і у дворах багатоповерхівок. Тож тепер ці птахи невіддільна частина екосистеми міста, але в Зеленому Гаю стикнулися з несподіваною проблемою.

Через навалу птахів алеї парку завалені пташиним послідом. 

На це звернули увагу дніпряни, які прогулювалися у парку цього тижня. На відео, яке поширили в соцмережах видно, що дорога та бильця забруднені голуб’ячим послідом. Містяни зауважують, що до “бомбардування” доєдналися ще й круки.

Побачити масштаби проблеми можна на відео нижче:

Нагадаємо, раніше у деяких районах Дніпра існували голуб’ятні. 

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