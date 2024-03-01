Пташине “бомбардування”: у Дніпрі від навали голубів страждає парк Зелений Гай (ВІДЕО)

До середини 1990-х років мешканці міст, у тому числі й Дніпра, часто розводили голубів. Будинки для пернатих зводили як у приватному секторі, так і у дворах багатоповерхівок. Тож тепер ці птахи невіддільна частина екосистеми міста, але в Зеленому Гаю стикнулися з несподіваною проблемою.
Через навалу птахів алеї парку завалені пташиним послідом.
На це звернули увагу дніпряни, які прогулювалися у парку цього тижня. На відео, яке поширили в соцмережах видно, що дорога та бильця забруднені голуб’ячим послідом. Містяни зауважують, що до “бомбардування” доєдналися ще й круки.
Побачити масштаби проблеми можна на відео нижче:
Нагадаємо, раніше у деяких районах Дніпра існували голуб’ятні.
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