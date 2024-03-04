Мешканець Дніпра став агентом розвідки рф: передавав інформацію про розташування військкоматів

У Дніпрі викрили агента військової розвідки рф, який передавав інформацію щодо переміщення паливозаправників ЗСУ та розташування військкоматів.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

За даними слідства, наприкінці 2023 року представник генштабу збройних сил рф завербував мешканця Дніпра для надання допомоги у проведенні підривної діяльності проти України.

Дніпрянин здійснював приховану відеозйомку військової частини ЗСУ і районних ТЦК та СП міста. Відеоматеріали російському куратору він надсилав через месенджер Telegram разом із позначками на скріншотах «Google Maps». Також чоловік передавав відомості про маршрути переміщення військових паливозаправників із зазначенням точних координат.

Зрадника викрили під час чергової фіксації інформації для ворога. За місцем його мешкання правоохоронці провели обшуки, вони вилучили мобільний телефон та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Мешканцю Дніпра повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканець Підгородного закликав до приєднання Дніпра до складу рф.

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