Масштабный пожар в Днепре на Сокальского, пострадал мужчина: комментарий ГСЧС

Сегодня, 4 марта, в Днепре на улице Петра Сокальского Новокодакского района вспыхнул масштабный пожар.
Как выяснилось, там горели крыша и имущество внутри частного жилого дома на площади 60 квадратных метров.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 12:00.
Возгорание ликвидировали в 13:23.
На пожаре получил ожоги рук 46-летний мужчина. Его медики госпитализировали в больницу.
К месту вызова привлекли 17 спасателей и 4 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине вспыхнул масштабный пожар в доме: погибла женщина.
Читайте также:
Автор:
Жилмассив Северный в Днепре один из самых старых, но до…
Правоохранители устанавливают причастных лиц.
На Левобережном появится новый ЖК.
Весной начинается сезон, когда на рынке недвижимости активно начинают продаваться…
Жилмассив Северный в Днепре один из самых старых, но до сих пор тут существует проблема с транспортом, но зато у местных жителей есть «свой» лес. А еще тут стоит памятник паровозу.
Правоохранители устанавливают причастных лиц.
На Левобережном появится новый ЖК.
Весной начинается сезон, когда на рынке недвижимости активно начинают продаваться дачи и дачные участки, поскольку, когда теплеет многие задумываются о том, что хотят проводить больше времени на природе, заниматься огородом для того, чтобы отвлечься от грустных мыслей и снять стресс,…
На кладбище в Днепре снова изуродовали могилу погибшего воина.
Вероятно, это боевая часть ракеты Х-59.
В соседней Николаевщине бездомный похитил девочку и прятал в самодельном бункере.
В Днепре и области снова поступала информация о минировании учебных заведений.
На проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре планируется перекрыть проезжую часть и пешеходные переходы.
В Днепре разоблачили агента военной разведки рф, который передавал информацию о перемещении топливозаправщиков ВСУ и расположении военкоматов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!