Масштабный пожар в Днепре на Сокальского, пострадал мужчина: комментарий ГСЧС

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Сегодня, 4 марта, в Днепре на улице Петра Сокальского Новокодакского района вспыхнул масштабный пожар.

Как выяснилось, там горели крыша и имущество внутри частного жилого дома на площади 60 квадратных метров.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 12:00.

Возгорание ликвидировали в 13:23.

На пожаре получил ожоги рук 46-летний мужчина. Его медики госпитализировали в больницу.

К месту вызова привлекли 17 спасателей и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине вспыхнул масштабный пожар в доме: погибла женщина.

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