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В Днепре сегодня в некоторых домах не будет электроэнергии: все адреса

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Новости Днепра про В Днепре сегодня в некоторых домах не будет электроэнергии: все адреса

Сегодня, 5 марта, в Днепре будут выключать свет в некоторых домах.

Это связано с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, примерно с 09:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Строителей: 12, 14-Б;
  • ул. Фабрично-Заводская: 3, 18, 20;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 30-А, 34, 38.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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