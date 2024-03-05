В Днепре сегодня в некоторых домах не будет электроэнергии: все адреса

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Сегодня, 5 марта, в Днепре будут выключать свет в некоторых домах.

Это связано с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, примерно с 09:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Строителей: 12, 14-Б;

ул. Фабрично-Заводская: 3, 18, 20;

просп. Богдана Хмельницкого: 30-А, 34, 38.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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