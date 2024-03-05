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  • В Донецкой области враг беспилотником атаковал спасателей: двое погибли, еще трое — ранены

В Донецкой области враг беспилотником атаковал спасателей: двое погибли, еще трое — ранены

Сегодня 08:00
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Светлая память!

Новости Днепра про В Донецкой области враг беспилотником атаковал спасателей: двое погибли, еще трое - ранены

Вчера, 4 марта, во время тушения пожара в Краматорском районе Донецкой области спасатели Славянского гарнизона попали под повторный обстрел россиян. По чрезвычайникам и пожарной технике враг ударил беспилотником.

Об этом сообщил Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины.

К сожалению, двое спасателей — Олег Мартыненко и Богдан Равлик — погибли. Теперь им навсегда 29 и 31. Еще трое — получили ранения.

У наших спасателей нет оружия, они рисковали своей жизнью, чтобы другие могли жить. Искренние соболезнования родным, близким и друзьям наших коллег, — отметил Клименко.

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Новости Днепра про В Донецкой области враг беспилотником атаковал спасателей: двое погибли, еще трое - раненыУкраїнська Новости Днепра про В Донецкой области враг беспилотником атаковал спасателей: двое погибли, еще трое - раненыРусский

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