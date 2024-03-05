Спортсменка з Дніпра виборола дві нагороди на чемпіонаті України з пауерліфтингу

З 24 лютого до 1 березня в місті Коломия Івано-Франківської області пауерліфтери змагалися за першість на Чемпіонаті України з класичного жиму лежачи 2024.
Спортсменка з Дніпра Ганна Бутурлим виборола на цих змаганнях одразу дві нагороди. Вона посіла 1 місце у ваговій категорії до 57 кг та 3 місце в абсолютній першості за коефіцієнтом серед усіх учасників – жінок відкритої вікової групи.
Про це повідомляє Управління спорту міста Дніпра.
Зазначимо, Ганна – майстер спорту міжнародного класу.
Вітаємо дівчину та бажаємо їй нових перемог!
Нагадаємо, раніше ми писали, що дніпрянка Ярослава Магучіх завоювала срібло на чемпіонаті світу.
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