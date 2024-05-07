Кабмін продовжив строки бронювання від мобілізації ще на місяць: кому саме

Військовозобов'язаним подовжили дію броні від мобілізації.

Уряд продовжив ще на один місяць дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним рішеннями Мінекономіки.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 7 травня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Раніше відстрочку на місяць пообіцяли залізничникам Укрзалізниці.

Строки дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно з постановою від 27 січня 2023 року №76, що не закінчилися на день ухвалення цього рішення, продовжуються автоматично на один місяць.

17 квітня оприлюднили новий закон про мобілізацію, який набере чинності 18 травня, тож попередні норми перестануть діяти. У законі було, зокрема, уточнено категорії працівників, які підлягають бронюванню.

Кабмін має ще місяць, аби переглянути перелік критично важливих підприємств і визначитися з новим порядком бронювання. А тим часом військовозобов’язані, які мають бронь, ще можуть нею користуватися.

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