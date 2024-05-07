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Кабмін продовжив строки бронювання від мобілізації ще на місяць: кому саме

Сьогодні 14:21
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Військовозобов'язаним подовжили дію броні від мобілізації.

Новости Днепра про Кабмін продовжив строки бронювання від мобілізації ще на місяць: кому саме

Уряд продовжив ще на один місяць дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним рішеннями Мінекономіки.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 7 травня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Раніше відстрочку на місяць пообіцяли залізничникам Укрзалізниці.

Строки дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно з постановою від 27 січня 2023 року №76, що не закінчилися на день ухвалення цього рішення, продовжуються автоматично на один місяць.

17 квітня оприлюднили новий закон про мобілізацію, який набере чинності 18 травня, тож попередні норми перестануть діяти. У законі було, зокрема, уточнено категорії працівників, які підлягають бронюванню.

Кабмін має ще місяць, аби переглянути перелік критично важливих підприємств і визначитися з новим порядком бронювання. А тим часом військовозобов’язані, які мають бронь, ще можуть нею користуватися.

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Новости Днепра про Кабмін продовжив строки бронювання від мобілізації ще на місяць: кому самеУкраїнська

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