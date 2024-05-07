Кабмін продовжив строки бронювання від мобілізації ще на місяць: кому саме

Уряд продовжив ще на один місяць дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним рішеннями Мінекономіки.
Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 7 травня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Раніше відстрочку на місяць пообіцяли залізничникам Укрзалізниці.
Строки дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно з постановою від 27 січня 2023 року №76, що не закінчилися на день ухвалення цього рішення, продовжуються автоматично на один місяць.
17 квітня оприлюднили новий закон про мобілізацію, який набере чинності 18 травня, тож попередні норми перестануть діяти. У законі було, зокрема, уточнено категорії працівників, які підлягають бронюванню.
Кабмін має ще місяць, аби переглянути перелік критично важливих підприємств і визначитися з новим порядком бронювання. А тим часом військовозобов’язані, які мають бронь, ще можуть нею користуватися.
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