В Украине снова продлили военное положение

На сегодняшнем голосовании Верховная Рада утвердила Указ Президента Украины Владимира Зеленского «О продолжении действия военного положения в Украине».
Согласно этому военное положение было продлено на 90 дней – с 14 мая 2024 года до 11 августа 2024 года.
Ранее мы писали о том, что на сайте Верховной Рады Украины появились законопроекты: «О продлении срока действия военного положения в Украине», а также «О продлении срока военной мобилизации». Военное положение с начала полномасштабной войны продлили уже 10 раз:
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