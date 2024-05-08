Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Украине снова продлили военное положение

Сегодня 13:37
просмотров

Парламент утвердил указ о продолжении действия военного положения и мобилизации.

Новости Днепра про В Украине снова продлили военное положение

На сегодняшнем голосовании Верховная Рада утвердила Указ Президента Украины Владимира Зеленского «О продолжении действия военного положения в Украине».

Согласно этому военное положение было продлено на 90 дней – с 14 мая 2024 года до 11 августа 2024 года.

Ранее мы писали о том, что на сайте Верховной Рады Украины появились законопроекты: «О продлении срока действия военного положения в Украине», а также «О продлении срока военной мобилизации». Военное положение с начала полномасштабной войны продлили уже 10 раз:

  • с 24 февраля по 25 мая 2022 года;
  • с 25 мая по 23 августа 2022 года;
  • с 23 августа по 21 ноября 2022 года;
  • с 21 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года;
  • с 19 февраля по 20 мая 2023 года;
  • с 20 мая по 18 августа 2023 года;
  • с 18 августа по 16 ноября 2023 года;
  • с 16 ноября 2023 года по 14 февраля 2024 года;
  • с 14 февраля по 13 мая 2024 года;
  • с 14 мая по 11 августа 2024 года.

Читайте также:

Новости Днепра про В Украине снова продлили военное положениеУкраїнська Новости Днепра про В Украине снова продлили военное положениеРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Журналисты возвращаются в Раду впервые за последние 2,5 года
    Новости Украины
    Сегодня 13:16
    Журналисты возвращаются в Раду впервые за последние 2,5 года

    СМИ снова будут иметь допуск к Верховной Раде Украины в…

    «Я его видела за 15 минут до смерти»: мама мужчины умершего в ТЦК Кривого Рога дала комментарий
    Новости Днепра
    Вчера 17:04
    «Я его видела за 15 минут до смерти»: мама мужчины умершего в ТЦК Кривого Рога дала комментарий

    Мама мужчины, умершего в ТЦК Кривого Рога, не верит в…

    За распространение информации о местах работы ТЦК можно попасть за решетку на 8 лет
    Новости Днепра
    Вчера 15:21
    За распространение информации о местах работы ТЦК можно попасть за решетку на 8 лет

    Об этом на днях заявили в Службе по связям с…

    Кабмин продлил сроки бронирования от мобилизации еще на месяц: кому именно
    Новости Украины
    Вчера 14:21
    Кабмин продлил сроки бронирования от мобилизации еще на месяц: кому именно

    Военнообязанным продлили действие брони от мобилизации.

    Последние новости

    Срочные вакансии в Днепре в мае 2024: кого ищут и за что обещают платить 35 тыс грн в месяц
    Срочные вакансии в Днепре в мае 2024: кого ищут и за что обещают платить 35 тыс грн в месяц

    Ежедневно в Днепре появляется как минимум несколько десятков вакансий куда срочно требуются сотрудники. Это самые разные варианты работ – от реализатора овощей до грузчика и помощника автомаляра. В большинстве своем работодатели не требуют от будущих сотрудников большого опыта работы, главное…

    Сегодня 12:55
    3
    просмотров
    В Днепре на маршруты выйдут трамваи из Германии: как они выглядят
    В Днепре на маршруты выйдут трамваи из Германии: как они выглядят

    В Днепр доставили первые 7 трамваев из Лейпцига.

    Сегодня 12:19
    11
    просмотров
    В Днепре возле «Мост-Сити» водитель врезался в остановку с людьми
    В Днепре возле «Мост-Сити» водитель врезался в остановку с людьми

    Появились подробности вечернего ДТП возле "Мост-Сити".

    Сегодня 12:03
    6
    просмотров
    Собака из Одессы приехала в Днепр «зайцем» в грузовике почты
    Собака из Одессы приехала в Днепр «зайцем» в грузовике почты

    Четверолапого путешественника, который ехал "зайцем", обнаружили уже в Днепре.

    Сегодня 11:21
    13
    просмотров
    На 7 улицах Днепра отключили воду: адреса
    На 7 улицах Днепра отключили воду: адреса

    КП "Днепропроводоканал" сообщает о проведении аварийных работ на некоторых улицах Днепра.

    Сегодня 11:13
    9
    просмотров
    Житель Кривого Рога за деньги помогал РФ наводить ракеты на свой родной город
    Житель Кривого Рога за деньги помогал РФ наводить ракеты на свой родной город

    Предателя, помогавшего наводить ракеты, задержали в Кривом Роге.

    Сегодня 10:30
    8
    просмотров
    Чемпионат Украины на грани срыва: игрока ФК «Хуст» забрали работники ТЦК
    Чемпионат Украины на грани срыва: игрока ФК «Хуст» забрали работники ТЦК

    Одного из главных игроков футбольной команды "Хуст" Николая Сираша забрали работники ТЦК прямо с закарпатского вокзала.

    Сегодня 10:03
    10
    просмотров
    Погода на 8 мая: в Днепре ожидается переменная облачность
    Погода на 8 мая: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    9
    просмотров
    Снес остановку и протаранил другое авто: в Днепре на съезде с Нового моста произошло ДТП (ВИДЕО)
    Снес остановку и протаранил другое авто: в Днепре на съезде с Нового моста произошло ДТП (ВИДЕО)

    В Днепре вечером 7 мая произошло ДТП на съезде с Нового моста.

    Вчера 22:05
    11
    просмотров
    Житель Днепра убил своего товарища, в чьей квартире гостил
    Житель Днепра убил своего товарища, в чьей квартире гостил

    В Днепре мужчина убил своего товарища.

    Вчера 21:26
    45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх