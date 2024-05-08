В Украине снова продлили военное положение

Парламент утвердил указ о продолжении действия военного положения и мобилизации.

На сегодняшнем голосовании Верховная Рада утвердила Указ Президента Украины Владимира Зеленского «О продолжении действия военного положения в Украине».

Согласно этому военное положение было продлено на 90 дней – с 14 мая 2024 года до 11 августа 2024 года.

Ранее мы писали о том, что на сайте Верховной Рады Украины появились законопроекты: «О продлении срока действия военного положения в Украине», а также «О продлении срока военной мобилизации». Военное положение с начала полномасштабной войны продлили уже 10 раз:

с 24 февраля по 25 мая 2022 года;

с 25 мая по 23 августа 2022 года;

с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

с 21 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года;

с 19 февраля по 20 мая 2023 года;

с 20 мая по 18 августа 2023 года;

с 18 августа по 16 ноября 2023 года;

с 16 ноября 2023 года по 14 февраля 2024 года;

с 14 февраля по 13 мая 2024 года;

с 14 мая по 11 августа 2024 года.

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