Россияне с самого утра обстреляли Никополь из артиллерии: есть погибшие и пострадавшие

С самого утра россияне обстреляли Никополь.

Вражеская артиллерия оборвала жизнь 62-летнего мужчины и женщины 65 лет. С ранениями мужчины – 39 и 67 лет.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

В городе загорелся частный дом. Еще 2 – повреждены. Задело и 5 многоквартирных домов. Побило магазин, 2 торговых павильона, хозяйственные постройки и газопровод.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: