Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Россияне с самого утра обстреляли Никополь из артиллерии: есть погибшие и пострадавшие

Россияне с самого утра обстреляли Никополь из артиллерии: есть погибшие и пострадавшие

Сегодня 08:39
просмотров

С самого утра россияне обстреляли Никополь.

Новости Днепра про Россияне с самого утра обстреляли Никополь из артиллерии: есть погибшие и пострадавшие

Вражеская артиллерия оборвала жизнь 62-летнего мужчины и женщины 65 лет. С ранениями мужчины – 39 и 67 лет.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

В городе загорелся частный дом. Еще 2 – повреждены. Задело и 5 многоквартирных домов. Побило магазин, 2 торговых павильона, хозяйственные постройки и газопровод.

Новости Днепра про Россияне с самого утра обстреляли Никополь из артиллерии: есть погибшие и пострадавшие

Новости Днепра про Россияне с самого утра обстреляли Никополь из артиллерии: есть погибшие и пострадавшие

Новости Днепра про Россияне с самого утра обстреляли Никополь из артиллерии: есть погибшие и пострадавшие

Новости Днепра про Россияне с самого утра обстреляли Никополь из артиллерии: есть погибшие и пострадавшие

Читайте также:

Новости Днепра про Россияне с самого утра обстреляли Никополь из артиллерии: есть погибшие и пострадавшиеУкраїнська Новости Днепра про Россияне с самого утра обстреляли Никополь из артиллерии: есть погибшие и пострадавшиеРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Били кулаками и ногами: в Днепре подростки требовали деньги у сверстника
    Новости Днепра
    Сегодня 17:41
    Били кулаками и ногами: в Днепре подростки требовали деньги у сверстника

    В социальных сетях появилось видео с жестоким избиением подростками своего…

    Как будет работать транспорт в Днепре в поминальные дни
    Новости Днепра
    Сегодня 16:43
    Как будет работать транспорт в Днепре в поминальные дни

    В Днепре во время поминальных дней будут работать дополнительные и…

    В Днепре подростки залезли в ливневку в центре города
    Новости Днепра
    Сегодня 16:10
    В Днепре подростки залезли в ливневку в центре города

    Заместитель начальника КП "УРЕА" Днепровского городского совета рассказал о подземной…

    В Днепре водитель «под кайфом» убегал от патрульных
    Новости Днепра
    Сегодня 15:26
    В Днепре водитель «под кайфом» убегал от патрульных

    В Днепре патрульная полиция остановила водителя, после чего обнаружила у…

    Последние новости

    Кабмин напомнил, что в Украине можно «докупить» стаж для пенсии. Как это сделать
    Кабмин напомнил, что в Украине можно «докупить» стаж для пенсии. Как это сделать

    Кабмин напомнил, как докупить себе стаж.

    Сегодня 18:03
    1
    просмотров
    Били кулаками и ногами: в Днепре подростки требовали деньги у сверстника
    Били кулаками и ногами: в Днепре подростки требовали деньги у сверстника

    В социальных сетях появилось видео с жестоким избиением подростками своего сверстника.

    Сегодня 17:41
    6
    просмотров
    Как полвека назад выглядел ресторан «Рубин»: «живая» музика и известный ночной клуб (ФОТО)
    Как полвека назад выглядел ресторан «Рубин»: «живая» музика и известный ночной клуб (ФОТО)

    Ресторан «Рубин» открылся в Днепре в середине 1970-х годов. Находился он в рабочем районе, но пользовался большой популярностью среди жителей Днепра – здесь устраивали свадьбы, отмечали юбилеи и окончания вузов. Ресторан проработал несколько десятков лет, пережил 1990-е и в начале…

    Сегодня 17:28
    3
    просмотров
    В небе над Днепром зафиксировали интересное оптическое явление (ФОТО)
    В небе над Днепром зафиксировали интересное оптическое явление (ФОТО)

    В небе над Днепром зафиксировали необычное явление.

    Сегодня 17:08
    3
    просмотров
    В Днепре напротив ТРЦ «Neo Plaza» столкнулись трамвай и автомобиль: движение затруднено
    В Днепре напротив ТРЦ «Neo Plaza» столкнулись трамвай и автомобиль: движение затруднено

    В Днепре на проспекте Науки трамвай не разминулся с автомобилем.

    Сегодня 16:47
    1
    просмотров
    Как будет работать транспорт в Днепре в поминальные дни
    Как будет работать транспорт в Днепре в поминальные дни

    В Днепре во время поминальных дней будут работать дополнительные и удлиненные маршруты к кладбищам. На них будут таблички "Кладбище".

    Сегодня 16:43
    2
    просмотров
    В Днепре подростки залезли в ливневку в центре города
    В Днепре подростки залезли в ливневку в центре города

    Заместитель начальника КП "УРЕА" Днепровского городского совета рассказал о подземной опасности.

    Сегодня 16:10
    6
    просмотров
    В Днепре авто, сгоревшее после «прилета» по СТО в декабре 2023, теперь в музее: его история
    В Днепре авто, сгоревшее после «прилета» по СТО в декабре 2023, теперь в музее: его история

    В Днепре в музей попал сгоревший на СТО автомобиль, куда в декабре 2023 года прилетела ракета.

    Сегодня 15:56
    2
    просмотров
    Жителям Днепра напомнили, куда обращаться за помощью пострадавшим от домашнего насилия
    Жителям Днепра напомнили, куда обращаться за помощью пострадавшим от домашнего насилия

    Домашнее насилие может иметь разные формы: различают физическое, психологическое, экономическое и сексуальное насилие. Обидчиком может быть не только один из супругов, но и другие члены семьи или родственники - дети, внуки, родители.

    Сегодня 15:51
    4
    просмотров
    В Днепре водитель «под кайфом» убегал от патрульных
    В Днепре водитель «под кайфом» убегал от патрульных

    В Днепре патрульная полиция остановила водителя, после чего обнаружила у него признаки наркотического опьянения.

    Сегодня 15:26
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх