Над Днепром заметили «табун» спутников Илона Маска (ВИДЕО)

В небе над Днепром заметили поезд со спутников Илона Маска.

В днепровском телеграм-канале выложили видео, где на небе видны белые движущиеся точки. Загадочные «небесные тела» были замечены вечером 30 августа. Хотя это выглядит странно, но бояться не стоит. Это всего лишь «табун» спутников Илона Маска, двигающихся в космосе над территорией Украины.

В последний раз их замечали над нашей страной в мае 2023 года. Вероятно, компания SpaceX осуществила новый запуск спутников.

На видео можно увидеть, как поезд со спутников, двигающийся в небе над Днепром.

Заметим, что это не единственное, что можно посмотреть в небе этой ночью. 30 августа над Днепром сойдет уникальная голубая Луна. Так называют явление, когда за один календарный месяц происходит сразу два полнолуния. Увидеть необычно яркий и большой спутник Земли можно невооруженным глазом.

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