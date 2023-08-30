В Днепре водитель влетел в киоск военторга

В Днепре водитель влетел в МАФ.

30 августа, на проспекте Слобожанского водитель влетел в киоск. Как сообщают очевидцы, это произошло под вечер. Водитель протаранил витрину магазинчика. Судя по фото, которое постится в сети, это был военторг. Предварительно обошлось без пострадавших.

Еще немного и водитель бы врезался в киоск с пиццей.

На месте работала патрульная полиция.

Напомним, в Днепре через 10 месяцев вынесли приговор водителю, повлекшему смертельное ДТП на Победе.

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