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В Днепре водитель влетел в киоск военторга

Сегодня 22:03
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В Днепре водитель влетел в МАФ.

 

30 августа, на проспекте Слобожанского водитель влетел в киоск. Как сообщают очевидцы, это произошло под вечер. Водитель протаранил витрину магазинчика. Судя по фото, которое постится в сети, это был военторг. Предварительно обошлось без пострадавших.

Еще немного и водитель бы врезался в киоск с пиццей.

На месте работала патрульная полиция. 

Новости Днепра про В Днепре водитель влетел в киоск военторга

Новости Днепра про В Днепре водитель влетел в киоск военторга

Напомним, в Днепре через 10 месяцев вынесли приговор водителю, повлекшему смертельное ДТП на Победе.

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