Погода на 12 мая: в Днепре ожидается переменная облачность

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре ясное утро придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +14°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 12 мая:

Если береза распускает листья раньше ольхи, то лето будет сухим, если наоборот — дождливым.

Если солнце восходит на ясном горизонте и имеет цвет плавленого золота, то ожидается жаркое лето.

Если муравьи спешат перебраться на сухой и твердый грунт, то это может предвещать долгие ливни.

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