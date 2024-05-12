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Погода на 12 мая: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 12 мая: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре ясное утро придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +14°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 12 мая: 

  • Если береза распускает листья раньше ольхи, то лето будет сухим, если наоборот — дождливым.
  • Если солнце восходит на ясном горизонте и имеет цвет плавленого золота, то ожидается жаркое лето.
  • Если муравьи спешат перебраться на сухой и твердый грунт, то это может предвещать долгие ливни.

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Новости Днепра про Погода на 12 мая: в Днепре ожидается переменная облачностьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 12 мая: в Днепре ожидается переменная облачностьРусский

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