Погода на 12 мая: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре ясное утро придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +14°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 12 мая:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Важное предупреждение!
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