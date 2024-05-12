На Евровидении-2024 победила Швейцария с песней The Code

В шведском городе Мальме сегодня ночью завершился песенный конкурс "Евровидение-2024".

Победу в голосовании одержал швейцарский певец Nemo с песней The Code.

На сцене Malmo Arena выступило 25 стран-участниц, вместо 26. Нидерланды ранее были дисквалифицированы из-за «насильственного поведения» певца.

Лидерство в голосовании Швейцария захватила почти сразу.

Nemo получал 12 баллов от жюри из стран Европы гораздо чаще других конкурсантов.

После голосования зрителей в рейтинге серьезно поднялись Израиль и украинские исполнительницы Alyona Alyona и Jerry Heil.

От зрителей со всего мира Украина получила 307 баллов и заняла 3-е место в общем зачете.

Кстати, представительница Швейцарии Селин Дион получила первое место на Евровидении в 1988 году, а Nemo повторил успех легендарной певицы спустя 36 лет.

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