Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Евровидении-2024 победила Швейцария с песней The Code

Сегодня 08:12
просмотров

В шведском городе Мальме сегодня ночью завершился песенный конкурс "Евровидение-2024".

Новости Днепра про На Евровидении-2024 победила Швейцария с песней The Code

Победу в голосовании одержал швейцарский певец Nemo с песней The Code.

На сцене Malmo Arena выступило 25 стран-участниц, вместо 26. Нидерланды ранее были дисквалифицированы из-за «насильственного поведения» певца.

Лидерство в голосовании Швейцария захватила почти сразу.

Nemo получал 12 баллов от жюри из стран Европы гораздо чаще других конкурсантов.

После голосования зрителей в рейтинге серьезно поднялись Израиль и украинские исполнительницы Alyona Alyona и Jerry Heil.

От зрителей со всего мира Украина получила 307 баллов и заняла 3-е место в общем зачете.

Новости Днепра про На Евровидении-2024 победила Швейцария с песней The Code

Кстати, представительница Швейцарии Селин Дион получила первое место на Евровидении в 1988 году, а Nemo повторил успех легендарной певицы спустя 36 лет.

Читайте также:

Новости Днепра про На Евровидении-2024 победила Швейцария с песней The CodeУкраїнська Новости Днепра про На Евровидении-2024 победила Швейцария с песней The CodeРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Донецкой области сбили вражеский Су-25
    Новости Днепра
    Вчера 18:33
    В Донецкой области сбили вражеский Су-25

    Защитники Украины поразили дежурный Су-25 оккупантов.

    Скандал на Евровидении: представителя Нидерландов дисквалифицировали
    Новости мира
    Вчера 16:22
    Скандал на Евровидении: представителя Нидерландов дисквалифицировали

    Организаторы решили дисквалифицировать представителя Нидерландов Йоста Кляйна из финала "Евровидения-2024".

    Представители ТЦК и полиции остановили Монатика в центре Киева: певец прокомментировал — «На учете стою»
    Новости Украины
    10.05.2024 14:15
    Представители ТЦК и полиции остановили Монатика в центре Киева: певец прокомментировал — «На учете стою»

    Монатик отметил, что это уже не первая проверка.

    В центре Киева представители ТЦК и полиции остановили певца Монатика: видео
    Новости Украины
    10.05.2024 13:15
    В центре Киева представители ТЦК и полиции остановили певца Монатика: видео

    У певца проверили документы!

    Последние новости

    Погода на 12 мая: в Днепре ожидается переменная облачность
    Погода на 12 мая: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    5
    просмотров
    Родственники осмотрели тело умершего мужчины в Криворожском ТЦК и нашли кровоподтеки
    Родственники осмотрели тело умершего мужчины в Криворожском ТЦК и нашли кровоподтеки

    Мама умершего в Криворожском ТЦК рассказала о деталях его гибели.

    Вчера 20:36
    6
    просмотров
    Ударил знакомого в лицо, что привело к смерти: в Днепре оперативно задержали подозреваемого
    Ударил знакомого в лицо, что привело к смерти: в Днепре оперативно задержали подозреваемого

    В Днепре полиция задержала подозреваемого в нанесении тяжелых телесных повреждений, повлекших смерть.

    Вчера 20:05
    4
    просмотров
    Враг ударил по Никопольщине 9 дронами-камикадзе: ранена женщина
    Враг ударил по Никопольщине 9 дронами-камикадзе: ранена женщина

    Сегодня, 11 мая, враг снова атаковал Никопольщину.

    Вчера 19:24
    2
    просмотров
    В Донецкой области сбили вражеский Су-25
    В Донецкой области сбили вражеский Су-25

    Защитники Украины поразили дежурный Су-25 оккупантов.

    Вчера 18:33
    4
    просмотров
    В небе над Днепропетровщиной сбили ракету Х-59/69
    В небе над Днепропетровщиной сбили ракету Х-59/69

    Сегодня силы ПВО уничтожили вражескую ракету в небе над Днепропетровщиной.

    Вчера 17:42
    9
    просмотров
    Скандал на Евровидении: представителя Нидерландов дисквалифицировали
    Скандал на Евровидении: представителя Нидерландов дисквалифицировали

    Организаторы решили дисквалифицировать представителя Нидерландов Йоста Кляйна из финала "Евровидения-2024".

    Вчера 16:22
    6
    просмотров
    Ссора из-за окурка: на Днепропетровщине мужчина забил брата ногами до смерти
    Ссора из-за окурка: на Днепропетровщине мужчина забил брата ногами до смерти

    В городе Никополь произошло жестокое убийство.

    Вчера 14:59
    10
    просмотров
    В Днепровском районе ночью наблюдали северное сияние
    В Днепровском районе ночью наблюдали северное сияние

    В ночь на 11 мая в Днепровском районе увидели северное сияние.

    Вчера 13:03
    13
    просмотров
    На войне погиб Герой из Днепропетровщины Владимир Слюсар
    На войне погиб Герой из Днепропетровщины Владимир Слюсар

    Защитник Украины Владимир Слюсарь погиб 12 апреля 2024 года в бою близ Вербового Запорожской области.

    Вчера 11:54
    7
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх