На Евровидении-2024 победила Швейцария с песней The Code

Победу в голосовании одержал швейцарский певец Nemo с песней The Code.
На сцене Malmo Arena выступило 25 стран-участниц, вместо 26. Нидерланды ранее были дисквалифицированы из-за «насильственного поведения» певца.
Лидерство в голосовании Швейцария захватила почти сразу.
Nemo получал 12 баллов от жюри из стран Европы гораздо чаще других конкурсантов.
После голосования зрителей в рейтинге серьезно поднялись Израиль и украинские исполнительницы Alyona Alyona и Jerry Heil.
От зрителей со всего мира Украина получила 307 баллов и заняла 3-е место в общем зачете.
Кстати, представительница Швейцарии Селин Дион получила первое место на Евровидении в 1988 году, а Nemo повторил успех легендарной певицы спустя 36 лет.
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