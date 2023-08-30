“Ця ситуація – серйозний прецедент”: Клименко прокоментував стрілянину у Дніпрі

Увечері 29 серпня на проспекті Івана Мазепи сталася стрілянина. Згодом з’ясувалося, що патрульний застрелив чоловіка.

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження та проводяться слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини.

Цю подію вже прокоментували керівництво патрульної поліції та заступник керівника обласної прокуратури Олександр Савенко. Відреагував і мер Дніпра Борис Філатов.

Свою думку щодо цієї ситуації висловив і Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України.

Він зазначив, що у події треба розібратися об’єктивно.

Є ситуації, які потрібно аналізувати виключно на холодну голову. Дати емоціям улягтися. Смерть – це завжди горе. Але в події у Дніпрі потрібно розібратися об’єктивно. Триває слідство, яке має дати відповіді на основні запитання, – написав він.

Також міністр зазначив, що громадяни повинні дотримуватися законодавства, адже якщо окремі індивіди житимуть в анархії та вважатимуть себе понад Законом, а поліція не зможе виконувати свої функції, то українське суспільство чекають дуже темні часи.

Якщо громадяни хочуть жити в правовій державі, вони самі ж мають дотримуватися законодавства, поводитися відповідно до встановлених норм і однозначно – не бити поліцейських. Більш того, навчати законослухняності своїх дітей. Ця ситуація – серйозний прецедент. Ми живемо у воєнний час. Не завжди стабільний, але наразі контрольований. Контрольований саме завдяки зусиллям правоохоронних органів. Якщо окремі громадяни житимуть в анархії та вважатимуть себе понад Законом, а поліція не зможе виконувати свої функції, українське суспільство чекають дуже темні часи, – додав Клименко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що особу загиблого встановили. Також ми повідомляли, де зараз знаходяться побита інспекторка та її напарник.

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