«Эта ситуация – серьезный прецедент»: Клименко прокомментировал стрельбу в Днепре

По данному факту открыто уголовное производство и проводятся следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.
Это событие уже прокомментировали руководство патрульной полиции и заместитель руководителя областной прокуратуры Александр Савенко. Отреагировал и мэр Днепра Борис Филатов.
Свое мнение об этой ситуации высказал и Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины.
Он отметил, что в происшествии нужно разобраться объективно.
Есть ситуации, которые следует анализировать исключительно на холодную голову. Дать эмоциям улечься. Смерть – это всегда горе. Но в событиях в Днепре нужно разобраться объективно. Продолжается следствие, которое должно дать ответы на основные вопросы, – написал он.
Также министр отметил, что граждане должны соблюдать законодательство, ведь если отдельные индивиды будут жить в анархии и будут считать себя выше Закона, а полиция не сможет выполнять свои функции, то украинское общество ждут очень темные времена.
Если граждане хотят жить в правовом государстве, они сами должны соблюдать законодательство, вести себя в соответствии с установленными нормами и однозначно – не бить полицейских. Более того, учить законопослушанию своих детей. Эта ситуация – серьезный прецедент. Мы живем в военное время. Не всегда стабильное, но сейчас контролируемое. Контролируемое благодаря усилиям правоохранительных органов. Если отдельные граждане будут жить в анархии и будут считать себя выше Закона, а полиция не сможет выполнять свои функции, украинское общество ждут очень темные времена, – добавил Клименко.
Напомним, ранее мы писали, что личность погибшего установили. Также мы сообщали, где сейчас находятся избитая инспектор и ее напарник.
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